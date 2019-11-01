Королева жахіть: Гайді Клум на Хелловін стала космічним монстром
П'ятниця, 1 листопада 2019, 14:14
Німецька супермодель Гайді Клум, яка щороку на Хелловін вражає своїми надзвичайно складними та реалістичними вбраннями, не розчарувала й цього разу.
Вона стала якоюсь космічною зомбі-поторочею.
Процес свого перетворення красуня зафіксувала для Instagram.
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Чоловік Гайді, музикант Том Каулітц, відповідно, одягнувся закривавленим астронавтом.
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Нагадаємо, в попередні роки Клум була принцесою Фіоною, вовкулакою, трупом та старезною бабцею.
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