Королева жахіть: Гайді Клум на Хелловін стала космічним монстром

Німецька супермодель Гайді Клум, яка щороку на Хелловін вражає своїми надзвичайно складними та реалістичними вбраннями, не розчарувала й цього разу.

Вона стала якоюсь космічною зомбі-поторочею.

Процес свого перетворення красуня зафіксувала для Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 31 Окт 2019 в 9:02 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 31 Окт 2019 в 9:46 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 31 Окт 2019 в 10:32 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 31 Окт 2019 в 12:42 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 31 Окт 2019 в 2:05 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 31 Окт 2019 в 2:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 31 Окт 2019 в 2:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 31 Окт 2019 в 4:09 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 31 Окт 2019 в 4:24 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 31 Окт 2019 в 4:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 31 Окт 2019 в 7:29 PDT

Чоловік Гайді, музикант Том Каулітц, відповідно, одягнувся закривавленим астронавтом.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от InStyle Deutschland (@instylegermany) 1 Ноя 2019 в 12:22 PDT

Нагадаємо, в попередні роки Клум була принцесою Фіоною, вовкулакою, трупом та старезною бабцею.