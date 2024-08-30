30 років "Океану Ельзи": як добре ви знаєте найпопулярніший український гурт. ТЕСТ

Юлія Поджинська 30 серпня, 07:00

Цього року "Океан Ельзи", пісні якого звучать далеко за межами нашої країни, відзначить своє 30-річчя. Це один із найуспішніших і найлегендарніших українських гуртів, незмінним лідером якого є Святослав Вакарчук.

ТаблоID підготував цікавий тест з не менш цікавими фактами про "Океанів". Перевірте свої знання та дізнайтеся більше.

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У 1992 році вокаліст Андрій Голяк створив гурт, який передував появі "Океану Ельзи". Як він називався?

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Яка офіційна дата заснування гурту "Океан Ельзи"?


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Як музиканти обирали назву для гурту?

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Скільки глядачів зібралося на перший серйозний виступ "Океанів", який відбувся у січні 1995 року?

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На яку пісню "Океани" відзняли свій перший відеокліп?

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Хто входив до так званого "золотого складу" гурту, з яким "Океани" грали у 1998 - 2004 роках?

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Хто з двох учасників "Океану Ельзи" у 2004 році залишив гурт і створив власний?

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Скільки сольних альбомів має Святослав Вакарчук?

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Який альбом гурту у перший день продажу став "платиновим"?

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На підтримку якого альбому відбувся наймасштабніший тур в історії гурту у 2010 році?

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Скільки глядачів зібрав концерт "Океанів" у 2014 році на НСК "Олімпійському"?

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З ким Святослав Вакарчук нещодавно переспівав хіт "Той день", який вийшов 24 роки тому?

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Яку назву матиме перший англомовний альбом гурту "Океан Ельзи"?

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Скільки усього студійних альбомів на рахунку "Океанів"?

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Хто зараз входить до складу гурту "Океан Ельзи"?

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