30 років "Океану Ельзи": як добре ви знаєте найпопулярніший український гурт. ТЕСТ
Цього року "Океан Ельзи", пісні якого звучать далеко за межами нашої країни, відзначить своє 30-річчя. Це один із найуспішніших і найлегендарніших українських гуртів, незмінним лідером якого є Святослав Вакарчук.
ТаблоID підготував цікавий тест з не менш цікавими фактами про "Океанів". Перевірте свої знання та дізнайтеся більше.
У 1992 році вокаліст Андрій Голяк створив гурт, який передував появі "Океану Ельзи". Як він називався?
Яка офіційна дата заснування гурту "Океан Ельзи"?
Як музиканти обирали назву для гурту?
Скільки глядачів зібралося на перший серйозний виступ "Океанів", який відбувся у січні 1995 року?
На яку пісню "Океани" відзняли свій перший відеокліп?
Хто входив до так званого "золотого складу" гурту, з яким "Океани" грали у 1998 - 2004 роках?
Хто з двох учасників "Океану Ельзи" у 2004 році залишив гурт і створив власний?
Скільки сольних альбомів має Святослав Вакарчук?
Який альбом гурту у перший день продажу став "платиновим"?
На підтримку якого альбому відбувся наймасштабніший тур в історії гурту у 2010 році?
Скільки глядачів зібрав концерт "Океанів" у 2014 році на НСК "Олімпійському"?
З ким Святослав Вакарчук нещодавно переспівав хіт "Той день", який вийшов 24 роки тому?
Яку назву матиме перший англомовний альбом гурту "Океан Ельзи"?
Скільки усього студійних альбомів на рахунку "Океанів"?
Хто зараз входить до складу гурту "Океан Ельзи"?
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