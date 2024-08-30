30 років "Океану Ельзи": як добре ви знаєте найпопулярніший український гурт. ТЕСТ

Цього року "Океан Ельзи", пісні якого звучать далеко за межами нашої країни, відзначить своє 30-річчя. Це один із найуспішніших і найлегендарніших українських гуртів, незмінним лідером якого є Святослав Вакарчук.

ТаблоID підготував цікавий тест з не менш цікавими фактами про "Океанів". Перевірте свої знання та дізнайтеся більше.

1/15 У 1992 році вокаліст Андрій Голяк створив гурт, який передував появі "Океану Ельзи". Як він називався? "Без тебе" У 1992 році Андрій Голяк створив гурт "Клан тиші". До нього увійшов його однокласник Павло Гудімов, знайомий Юрій Хусточка та Денис Глінін. Два роки хлопці виступали у рідному Львові. У 1994 році Голяк одружився та залишив гурт. Натомість до нього приєднався студент-фізик Святослав Вакарчук.

"Клан тиші" У 1992 році Андрій Голяк створив гурт "Клан тиші". До нього увійшов його однокласник Павло Гудімов, знайомий Юрій Хусточка та Денис Глінін. Два роки хлопці виступали у рідному Львові. У 1994 році Голяк одружився та залишив гурт. Натомість до нього приєднався студент-фізик Святослав Вакарчук.

"Табула Раса" У 1992 році Андрій Голяк створив гурт "Клан тиші". До нього увійшов його однокласник Павло Гудімов, знайомий Юрій Хусточка та Денис Глінін. Два роки хлопці виступали у рідному Львові. У 1994 році Голяк одружився та залишив гурт. Натомість до нього приєднався студент-фізик Святослав Вакарчук.



2/15 Яка офіційна дата заснування гурту "Океан Ельзи"? 12 жовтня 1994 рік У березні 1994 року до гурту приєднався Святослав Вакарчук. Влітку він прийшов на першу репетицію, а вже з осені хлопці почали регулярно грати. Офіційною датою заснування "Океану Ельзи" вважається 12 жовтня 1994.

21 березня 1994 рік У березні 1994 року до гурту приєднався Святослав Вакарчук. Влітку він прийшов на першу репетицію, а вже з осені хлопці почали регулярно грати. Офіційною датою заснування "Океану Ельзи" вважається 12 жовтня 1994.

8 грудня 1994 рік У березні 1994 року до гурту приєднався Святослав Вакарчук. Влітку він прийшов на першу репетицію, а вже з осені хлопці почали регулярно грати. Офіційною датою заснування "Океану Ельзи" вважається 12 жовтня 1994.



Реклама:

3/15 Як музиканти обирали назву для гурту? Її запропонував Святослав Вакарчук За однією з версій, музиканти шукали таку назву, яка легко б запам’ятовувалася та звучала різними мовами. Так вони зупинилися на слові "океан". А Ельза - ім’я, яке мали добре розуміти як в Україні, так і у Франції чи інших країнах. Як пояснював Святослав Вакарчук, назва гурту мала бути космополітична.

Назва мала легко звучати різними мовами За однією з версій, музиканти шукали таку назву, яка легко б запам’ятовувалася та звучала різними мовами. Так вони зупинилися на слові "океан". А Ельза - ім’я, яке мали добре розуміти як в Україні, так і у Франції чи інших країнах. Як пояснював Святослав Вакарчук, назва гурту мала бути космополітична.

Ім’я Ельза належало коханій одного з учасників гурту За однією з версій, музиканти шукали таку назву, яка легко б запам’ятовувалася та звучала різними мовами. Так вони зупинилися на слові "океан". А Ельза - ім’я, яке мали добре розуміти як в Україні, так і у Франції чи інших країнах. Як пояснював Святослав Вакарчук, назва гурту мала бути космополітична.



4/15 Скільки глядачів зібралося на перший серйозний виступ "Океанів", який відбувся у січні 1995 року? 7 тисяч У січні 1995 року відбувся перший серйозний виступ гурту "Океан Ельзи". Тоді перед Львівським оперним театром зібралося 7 тисяч глядачів.

1 тисяча У січні 1995 року відбувся перший серйозний виступ гурту "Океан Ельзи". Тоді перед Львівським оперним театром зібралося 7 тисяч глядачів.

520 глядачів У січні 1995 року відбувся перший серйозний виступ гурту "Океан Ельзи". Тоді перед Львівським оперним театром зібралося 7 тисяч глядачів.



5/15 На яку пісню "Океани" відзняли свій перший відеокліп? "Long time ago" Кліп на пісню "Long time ago" став першим серед відеоробіт гурту "Океан Ельзи". Музиканти відзняли його у 1995 році.

"Там, де нас нема" Кліп на пісню "Long time ago" став першим серед відеоробіт гурту "Океан Ельзи". Музиканти відзняли його у 1995 році.

"Сосни" Кліп на пісню "Long time ago" став першим серед відеоробіт гурту "Океан Ельзи". Музиканти відзняли його у 1995 році.



6/15 Хто входив до так званого "золотого складу" гурту, з яким "Океани" грали у 1998 - 2004 роках? Вакарчук, Хусточка, Шуров, Чернявський Вакарчук, Гудімов, Хусточка, Глінін та Шуров - саме ця п’ятірка вважається "золотим складом" гурту "Океан Ельзи". 14 грудня 2013 році вони зібралися разом, аби зіграти на підтримку Євромайдану.

Вакарчук, Дудко, Єлич, Шуров Вакарчук, Гудімов, Хусточка, Глінін та Шуров - саме ця п’ятірка вважається "золотим складом" гурту "Океан Ельзи". 14 грудня 2013 році вони зібралися разом, аби зіграти на підтримку Євромайдану.

Вакарчук, Гудімов, Хусточка, Глінін, Шуров Вакарчук, Гудімов, Хусточка, Глінін та Шуров - саме ця п’ятірка вважається "золотим складом" гурту "Океан Ельзи". 14 грудня 2013 році вони зібралися разом, аби зіграти на підтримку Євромайдану.



7/15 Хто з двох учасників "Океану Ельзи" у 2004 році залишив гурт і створив власний? Глінін і Гудімов Дмитро Шуров та Юрій Хусточка у 2004 року залишили "Океан Ельзи" та взялися за реалізацію власного проєкту. Він мав назву "Esthetic Education". Однак активна робота цього гурту тривала до 2008 року.

Шуров і Хусточка Дмитро Шуров та Юрій Хусточка у 2004 року залишили "Океан Ельзи" та взялися за реалізацію власного проєкту. Він мав назву "Esthetic Education". Однак активна робота цього гурту тривала до 2008 року.

Хусточка і Глінін Дмитро Шуров та Юрій Хусточка у 2004 року залишили "Океан Ельзи" та взялися за реалізацію власного проєкту. Він мав назву "Esthetic Education". Однак активна робота цього гурту тривала до 2008 року.



8/15 Скільки сольних альбомів має Святослав Вакарчук? 3 Святослав Вакарчук має 3 сольні альбоми. У 2008 році вийшов "Вночі", у 2011-му - "Брюссель", у 2020 році - "Оранжерея".

4 Святослав Вакарчук має 3 сольні альбоми. У 2008 році вийшов "Вночі", у 2011-му - "Брюссель", у 2020 році - "Оранжерея".

5 Святослав Вакарчук має 3 сольні альбоми. У 2008 році вийшов "Вночі", у 2011-му - "Брюссель", у 2020 році - "Оранжерея".



9/15 Який альбом гурту у перший день продажу став " платиновим " ? "Янанебібув" 22 вересня 2005 року гурт "Океан Ельзи" випустив альбом "Gloria". У перший день продажу він став "платиновим". За 6 годин було продано 106 000 примірників. До кінця року ця цифра сягнула 200 тисяч.

"Модель" 22 вересня 2005 року гурт "Океан Ельзи" випустив альбом "Gloria". У перший день продажу він став "платиновим". За 6 годин було продано 106 000 примірників. До кінця року ця цифра сягнула 200 тисяч.

"Gloria" 22 вересня 2005 року гурт "Океан Ельзи" випустив альбом "Gloria". У перший день продажу він став "платиновим". За 6 годин було продано 106 000 примірників. До кінця року ця цифра сягнула 200 тисяч.



10/15 На підтримку якого альбому відбувся наймасштабніший тур в історії гурту у 2010 році? "Міра" У березні 2010 року вийшов сьомий студійний альбом "Океану Ельзи", під назвою "Dolce Vita". На його підтримку відбувся тур, який тривав 8 місяців, охопив майже 100 міст як в Україні, так і за кордоном, і мав протяжність 91 651 кілометр.

"Dolce Vita" У березні 2010 року вийшов сьомий студійний альбом "Океану Ельзи", під назвою "Dolce Vita". На його підтримку відбувся тур, який тривав 8 місяців, охопив майже 100 міст як в Україні, так і за кордоном, і мав протяжність 91 651 кілометр.

"Без меж" У березні 2010 року вийшов сьомий студійний альбом "Океану Ельзи", під назвою "Dolce Vita". На його підтримку відбувся тур, який тривав 8 місяців, охопив майже 100 міст як в Україні, так і за кордоном, і мав протяжність 91 651 кілометр.



11/15 Скільки глядачів зібрав концерт "Океанів" у 2014 році на НСК "Олімпійському"? 35 тисяч У 2014 - 2015 роках відбувся тур гурту "Океан Ельзи", приурочений його 20-річчю. У червні 2014 року на НСК "Олімпійському" зібралося понад 70 тисяч глядачів. Концерт тривав 3 години і на той час став наймасовішим в історії України.

майже 41 тисячу У 2014 - 2015 роках відбувся тур гурту "Океан Ельзи", приурочений його 20-річчю. У червні 2014 року на НСК "Олімпійському" зібралося понад 70 тисяч глядачів. Концерт тривав 3 години і на той час став наймасовішим в історії України.

понад 70 тисяч У 2014 - 2015 роках відбувся тур гурту "Океан Ельзи", приурочений його 20-річчю. У червні 2014 року на НСК "Олімпійському" зібралося понад 70 тисяч глядачів. Концерт тривав 3 години і на той час став наймасовішим в історії України.



12/15 З ким Святослав Вакарчук нещодавно переспівав хіт "Той день", який вийшов 24 роки тому? KOLA, Jerry Heil, YAKTAK, SHUMEI Композиція "Той день" вийшла 24 роки тому і була в альбомі "Янанебібув". У серпні 2024 року Святослав Вакарчук презентував нову версію, до якої долучилися молоді виконавці KOLA, Jerry Heil, YAKTAK, SHUMEI.

KOLA, Jerry Heil, YAKTAK, MamaRika Композиція "Той день" вийшла 24 роки тому і була в альбомі "Янанебібув". У серпні 2024 року Святослав Вакарчук презентував нову версію, до якої долучилися молоді виконавці KOLA, Jerry Heil, YAKTAK, SHUMEI.

KOLA, Jerry Heil, YAKTAK, Alyona Alyona Композиція "Той день" вийшла 24 роки тому і була в альбомі "Янанебібув". У серпні 2024 року Святослав Вакарчук презентував нову версію, до якої долучилися молоді виконавці KOLA, Jerry Heil, YAKTAK, SHUMEI.



13/15 Яку назву матиме перший англомовний альбом гурту "Океан Ельзи"? "Lighthouse" 11 жовтня гурт планує презентувати свій перший англомовний альбом "Lightnight". До створення однієї з композицій вже долучився фронтмен американського гурту The Goo Goo Dolls Джон Резник.

"Lightnight" 11 жовтня гурт планує презентувати свій перший англомовний альбом "Lightnight". До створення однієї з композицій вже долучився фронтмен американського гурту The Goo Goo Dolls Джон Резник.

"Lightfreedome" 11 жовтня гурт планує презентувати свій перший англомовний альбом "Lightnight". До створення однієї з композицій вже долучився фронтмен американського гурту The Goo Goo Dolls Джон Резник.



14/15 Скільки усього студійних альбомів на рахунку "Океанів"? 8 На рахунку гурту "Океан Ельзи" 9 студійних альбомів. Перший з них вийшов у 1998 році під назвою "Там, де нас нема".

7 На рахунку гурту "Океан Ельзи" 9 студійних альбомів. Перший з них вийшов у 1998 році під назвою "Там, де нас нема".

9 На рахунку гурту "Океан Ельзи" 9 студійних альбомів. Перший з них вийшов у 1998 році під назвою "Там, де нас нема".

