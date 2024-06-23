"Фантастичний день": Шовковський замилував незвичним побаченням з коханою та оленями. Фото

Головний тренер київського футбольного клубу "Динамо" Олександр Шовковський замилував мережу фото з оленями.

Світлинами він поділився у своєму Instagram.

На фото він разом зі своєю коханою Мариною Кутєповою годують молодих та дорослих оленів.

"Фантастичний день. Прогулянка та годування яблуками з оленями Мірко (8 років) та Бєня (1 рік). Годування та фотосесія з Мірою (оленятку 10 днів). Наступного року обов’язково будемо шукати щойно народжену малечу, впевнений вже після нашої Перемоги!" - написав Олександр.

Реклама:

Судячи з соцмереж Шовковського, він дуже любить тварин

Шовковський знайшов свого Бембі

Ну і як ж не сфотографувати кохану?

Годували й дорослих оленів

Нагадаємо, кілька років тому, під час пандемії коронавірусу Олександр Шовковський поділився з підписниками рецептами своїх улюблене коктейлів.

Як відомо, у 2017 році Шовковський зі своєю коханою заснували ювелірний бізнес.