"Фантастичний день": Шовковський замилував незвичним побаченням з коханою та оленями. Фото
Головний тренер київського футбольного клубу "Динамо" Олександр Шовковський замилував мережу фото з оленями.
Світлинами він поділився у своєму Instagram.
На фото він разом зі своєю коханою Мариною Кутєповою годують молодих та дорослих оленів.
"Фантастичний день. Прогулянка та годування яблуками з оленями Мірко (8 років) та Бєня (1 рік). Годування та фотосесія з Мірою (оленятку 10 днів). Наступного року обов’язково будемо шукати щойно народжену малечу, впевнений вже після нашої Перемоги!" - написав Олександр.
Нагадаємо, кілька років тому, під час пандемії коронавірусу Олександр Шовковський поділився з підписниками рецептами своїх улюблене коктейлів.
Як відомо, у 2017 році Шовковський зі своєю коханою заснували ювелірний бізнес.
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