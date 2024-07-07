"Міс" Стефанко у боді та ботфортах у сіточку наробила гарячих фото
"Міс Україна Всесвіт"-2011 Олеся Стефанко потішила підписників новими гарячими фото.
На кадрах мама двох дітей позує у чорному боді та височенних сітчатих ботфортах на підборах. Свій образ Олеся доповнила легким макіяжем та розпущеним волоссям.
"Є над чим подумати", - підписала вона фотографії.
Нагадаємо, нещодавно Олеся Стефанко похизувалася фігурою у купальнику на відпочинку біля басейну.
Як відомо, Стефанко ділиться з підписницями вправами, які допомагають їй тримати своє тіло підтягнутим.
До речі, Олеся зі своїм чоловіком, білоруським айтішником Сергієм Алісєєнком виховує двох дітей.
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