"Міс" Стефанко у боді та ботфортах у сіточку наробила гарячих фото

Юлія Леськова 7 липня, 13:09
Олеся Стефанко на селфі
Фото з Instagram Олесі Стефанко

"Міс Україна Всесвіт"-2011 Олеся Стефанко потішила підписників новими гарячими фото.

На кадрах мама двох дітей позує у чорному боді та височенних сітчатих ботфортах на підборах. Свій образ Олеся доповнила легким макіяжем та розпущеним волоссям.

"Є над чим подумати", - підписала вона фотографії.


Олеся Стефанко попозувала для студійних фото

Олеся похизувалася стрункими ніжками

Олеся Стефанко сфотографувалася у боді

У коментарях підписники захоплюються підтягнутою фігурою "міс"

Нагадаємо, нещодавно Олеся Стефанко похизувалася фігурою у купальнику на відпочинку біля басейну.

Як відомо, Стефанко ділиться з підписницями вправами, які допомагають їй тримати своє тіло підтягнутим.

До речі, Олеся зі своїм чоловіком, білоруським айтішником Сергієм Алісєєнком виховує двох дітей.

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