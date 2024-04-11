Сімейний вихід: Сумська з чоловіком, донькою і песиками помилувалася весняним цвітом у Києві
Акторське сімейство - Ольга Сумська, Віталій Борисюк та їхня донька Ганна - вибралися помилуватися цвітом сакур та магнолій на Пейзажну алею в Києві.
Узяли на прогулянку й чотирилапих улюблениць, песиків-чихуахуа Джессіку та Жасмін.
Атмосферними світлинами 57-річна Ольга поділилася в Insta-сторіс.
До речі, навідала Сумська й одне дуже особливе для неї деревце - сакуру, яку колись вона посадила разом зі старшою дочкою, Антоніною Паперною.
Як відомо, остання вже давненько не навідувалася до Києва - зі зрозумілих причин: Тоня, заміжня за російським актором, під час повномасштабної війни продовжує мешкати у Москві та утримується від будь-яких публічних висловлювань.
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