Сімейний вихід: Сумська з чоловіком, донькою і песиками помилувалася весняним цвітом у Києві

Акторське сімейство - Ольга Сумська, Віталій Борисюк та їхня донька Ганна - вибралися помилуватися цвітом сакур та магнолій на Пейзажну алею в Києві.

Узяли на прогулянку й чотирилапих улюблениць, песиків-чихуахуа Джессіку та Жасмін.

Віталій, Ольга, Ганна, Жасмін і Джессіка насолодилися квітневим теплом у столиці Фото з Instagram Сумської

Атмосферними світлинами 57-річна Ольга поділилася в Insta-сторіс.

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Зіркова родина вибралася помилуватися "божественними" магноліями і сакурами

Ганна та її тато вбрані вже по-літньому

Ольга для променаду підібрала стильний кежуал-лук із кроксами

Песики і хазяї задоволені

До речі, навідала Сумська й одне дуже особливе для неї деревце - сакуру, яку колись вона посадила разом зі старшою дочкою, Антоніною Паперною.

Як відомо, остання вже давненько не навідувалася до Києва - зі зрозумілих причин: Тоня, заміжня за російським актором, під час повномасштабної війни продовжує мешкати у Москві та утримується від будь-яких публічних висловлювань.



