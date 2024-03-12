"Просто хочеться її обійняти": Сумська відповіла, який паспорт у її старшої дочки

Актриса Ольга Сумська неодноразово розповідала про стосунки з дочкою Антоніною Паперною, яка, як відомо, навіть після повномасштабного вторгнення, продовжує жити в Росії та мовчати про війну.

І хоча актриса зізнається, що ця тема для неї болюча, в спілкуванні з медіа вона її не уникає. У коментарі YouTube-каналу ЛюксФМ Сумська розповіла, що два роки не бачила дочку.

"Ми не бачилися більше двох років. Я не знаю, як це відбудеться. Поки це неможливо. Біль, розпач – це ті відчуття, які панують у моєму серці. Воно гризе, воно з’їдає", – сказала Сумська.

Антоніна Паперна живе у цивільному шлюбі з російським актором Володимиром Ягличем й виховує від нього дочку та сина фото з Instagram

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Журналістка також поцікавилася, який у Паперної паспорт. Адже 10 років тому Сумська нібито в одному з інтерв’ю розповідала, що "заплатила 5 мільйонів рублів" за російський паспорт доньки.

"Хочу розставити крапки над "і". Це страшне інтерв’ю, ми тоді собі не віддавали… не розуміли, що стоїть за цим. Тому кожне слово має бути зваженим і контрольованим. Ніяких рублів, от знаєте, є фрази, які взяли і змонтували. Ніяких рублів ніхто не платив. Тобто була ситуація, коли на той час людям необхідно було оформити паспорт і, можливо, вони вдавалися до таких методів. Але це не про мене і не про мою доньку.

(Зараз - ред.) вона українка з українським паспортом. (Російський паспорт - ред.) думаю, ні (не має - ред). Знаєте, я на ці теми навіть не спілкуюсь з донькою. Бо це – страшний біль. Просто хочеться її обійняти. Своїх онуків. Вони ростуть. Вони мали би бачити свою бабусю, я би хотіла дати їм всю себе" – сказала актриса.

Сумська розповіла про спілкування зі старшою дочкою фото з Instagram Ольги Сумської

Нагадаємо, Паперна не висловлювалася на тему війни, а Сумська якось пояснювала, чому дочка продовжує жити в Росії.