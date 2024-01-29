Б'юті-день: Полякова в бікіні посвітила грудьми в чані та показалася з маскою на лиці
Співачка Оля Полякова – прихильниця лазні та різноманітних б’юті-процедур, про що неодноразово розповідала раніше.
У своєму Instagram вона показалася у чані та з маскою на обличчі.
"Сьогодні б’юті-день. Я була в чані, робила масаж. Тепер от роблю кислотну маску і зроблю відбілюючу маску, бо завтра в мене зйомки", – розповіла вона у сторіз.
До слова, ще у листопаді співачка розповідала, скільки кіло набрала.
Нагадаємо, раніше Полякова ексклюзивно для TabloID розповіла, скільки коштує її б’юті-рутина та чи робила вона колись процедури, про які шкодує.
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