Онука Ротару в сукні-тезці за $800 наробила фото на тлі заходу сонця
Онука співачки Софії Ротару, модель Софія Євдокименко похизувалася серією фото, зроблених на тлі заходу сонця.
Цікавинкою є те, що для зйомки Соня обрала сукню-тезку білого кольору.
Євдокименко наробила фото у міні Sonia за $795.
Нагадаємо, на амурному шляху красуні Софії чимало цікавих чоловіків. У жовтні минулого року вона розійшлася з IT-бізнесменом Денисом Жадановим. У 2019 Софія крутила роман з італійцем Марко. А не так давно дівчина підтвердила роман з мільярдером.
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