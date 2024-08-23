Онука Ротару в сукні-тезці за $800 наробила фото на тлі заходу сонця

На цьому фото, насправді, дві Соні...

Онука співачки Софії Ротару, модель Софія Євдокименко похизувалася серією фото, зроблених на тлі заходу сонця.

Цікавинкою є те, що для зйомки Соня обрала сукню-тезку білого кольору.

Євдокименко наробила фото у міні Sonia за $795.

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Сукня підкреслює тендітну фігуру дівчини

Нагадаємо, на амурному шляху красуні Софії чимало цікавих чоловіків. У жовтні минулого року вона розійшлася з IT-бізнесменом Денисом Жадановим. У 2019 Софія крутила роман з італійцем Марко. А не так давно дівчина підтвердила роман з мільярдером.