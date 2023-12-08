Онука Ротару у майці з глибоким декольте та шубі показала "чарівний ранок" у Нью-Йорку
22-річна онука співачки Софії Ротару Соня Євдокименко, яка живе у Нью-Йорку та будує там кар’єру моделі, продефілювала у шубі зимовим мегаполісом.
Дівчина поділилася у своєму Instagram відео, на якому продемонструвала ефектний лук із молочних штанів, мерехтливого топу й хутряного верхнього одягу.
"Чарівний ранок", – написала вона під відео.
Як відомо, Євдокименко полюбляє дорогі речі та люксові бренди. Нерідко її луки коштують десятки тисяч доларів.
Нагадаємо, раніше Соня красувалась у тренчі на голе тіло. Стильний лук вона приміряла для зйомки.
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