Онука Ротару у майці з глибоким декольте та шубі показала "чарівний ранок" у Нью-Йорку

Тетяна Сухачова 8 грудня 2023, 18:30

22-річна онука співачки Софії Ротару Соня Євдокименко, яка живе у Нью-Йорку та будує там кар’єру моделі, продефілювала у шубі зимовим мегаполісом.

Дівчина поділилася у своєму Instagram відео, на якому продемонструвала ефектний лук із молочних штанів, мерехтливого топу й хутряного верхнього одягу.

"Чарівний ранок", – написала вона під відео.

Соня не уточнила натуральне хутро це, чи ні

Соня не уточнила натуральне хутро це, чи ні

скріншот з Instagram

Шубу дівчина накинула на легенький топ

Шубу дівчина накинула на легенький топ

скріншот з відео
Євдокименко покрутилася на камеру
Євдокименко покрутилася на камеру
скріншот з відео

Як відомо, Євдокименко полюбляє дорогі речі та люксові бренди. Нерідко її луки коштують десятки тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше Соня красувалась у тренчі на голе тіло. Стильний лук вона приміряла для зйомки.

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Модель ротару

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