57-річна Андерсон без мейкапу та в сукні з накидкою зачарувала ніжним луком на парадному хіднику

Тетяна Сухачова 7 жовтня, 16:00

57-річна модель та актриса Памела Андерсон, яка кілька років тому майже повністю відмовилася від макіяжу, продовжує дотримуватися свого правила. І не лише в повсякденному житті, але і на офіційних заходах чи гламурних івентах.

Підтвердженням цьому стала поява красуні на Кінофестивалі в Цюріху. На парадному хіднику актриса попозувала у ніжно-рожевому міді. Цікавинкою образу стала накидка в тон, яка за рахунок текстури тканини сформувала силует луку.

Памела Андерсон

Елегантна Памела у ніжному вбранні

фото GETTY IMAGES

До речі, свого правила "без мейкапу" зірка дотримується також під час фотосесій та зйомок кампейнів. Раніше Андерсон розповідала, чому прийняла таке рішення, і як почувається без макіяжу.


Нагадаємо, раніше TabloID розповідав про найвідоміші романи актриси.

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червоний хідник памела андерсон
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