Чоловіки Памели Андерсон: найвідоміші романи гарячої білявки. Фото

Найвідоміша модель Playboy і секс-символ Памела Андерсон мала досить бурхливе особисте життя. Чого тільки вартує її перший офіційний шлюбі із Томмі Лі: домашнє насильство, захворювання на гепатит С, скандал із сексвідео. І це лише початок.

ТаблоID розповість про усіх чоловіків зірки "Рятувальники Малібу" Памели Андерсон.

Томмі Лі

Ефектна білявка Памела Андерсон завжди привертала увагу чоловіків. І першим офіційним її обранцем став барабанщик Томмі Лі. То було кохання з першого погляду. Вони зустрілися наприкінці 1994 року. Памела першою вирішила зробити крок назустріч і передала Томмі через офіціанта порцію чергової випивки.

"Вона була одягнена у все біле. І її волосся теж мало найдосконаліший білий відтінок. Вона помітно виділялася серед усіх, неначе промінь світив на неї згори", - згадував чоловік про першу зустріч із Пем.

Перші шість тижнів вони спілкувалися телефоном, перш ніж Андерсон погодилася на побачення. Та замість нього білявка поїхала на чергову фотосесію у Канкун. Томмі Лі не змусив довго на себе чекати і поїхав слідом. Перше, що тоді він сказав при зустрічі, що одружиться з Памелою.

За 24 години вони й справді побралися на пляжі в Канкуні. Памела Андерсон була майже гола - лише у купальнику білого кольору, а Томмі – в шортах та з голим торсом. Батьки Андерсон геть нічого не знали про таку витівку доньки, але вона була щасливою.

Перший офіційний чоловік Памели Андерсон Томмі Лі - як вам такий варіант весільної церемонії? Фото: Getty Images

Під час медового місяця новоспечене подружжя відривалося на повну. Вони знімали свої інтимні моменти, і згодом цей запис був викрадений та оприлюднений. У 1996 році Андерсон та Лі подали позов до суду, аби припинити розповсюдження сексвідео. Лише за рік їм вдалося врегулювати це питання. Як зазначала фотомодель, вона не заробила жодного долара компенсації.

За цей час у подружжя народився первісток – син Брендон Томас Лі. Андерсон подавала на розлучення, але знову сходилася з Томмі Лі – тоді він зловживав алкоголем. А наприкінці 1997 року у пари народився другий син – Ділан Джаггер Лі.

Фото Памели Андерсон з дітьми було зроблено під час перегляду одних змагань Фото: Getty Images

Але це був лише початок історії. Справжні гойдалки розпочалися у лютому 1998 року. Тоді Томмі заарештували і звинуватили у жорстокому поводженні із дітьми. Памела подала на розлучення, а вже у травні Лі засудили до шести місяців позбавлення волі і до трьох років умовно та забороною не наближатися до Андерсон менш, ніж на 100 ярдів (трохи менше 100 метрів).

Та, здається, ця заборона була умовною. Бо вже наступного року Памела та Томмі з’явилися на одній сцені і навіть публічно цілувалися. Разом вони світилися під час бейсбольного матчу свого сина у 2005 році.

Знову зійтися Памела Андерсон і Томмі Лі вирішили у 2008 році. "801 спроба", - як говорив чоловік. До його будинку переїхала колишня (чи тоді теперішня) дружина разом із дітьми. Але ненадовго.

"Він був коханням усього мого життя. Є зв’язок, який буде завжди. Ми хороші друзі, ми стаємо кращими в тому, щоб виховувати наших дітей. Він мене дуже підтримує, і я дуже рада, що ми у таких чудових умовах", - говорила Памела у 2015 році.

Маркус Шенкенберг

Наступним обранцем (а точніше – у проміжку між стосунками з Томмі Лі) Памели Андерсон став модель Маркус Шенкенберг. Про їхні стосунки відомо досить мало, білявка намагалася тримати їх у таємниці. Утім, відомо, що вони заручилися у 2000-му, та вже наступного року розійшлися.

Памела Андерсон у молодості обирала статних чоловік, але крутила з ними недовгі романи Фото: Getty Images

Шенкенберг був моделлю для Versace, Giorgio Armani, Donna Karan і Iceberg. Він з’являвся на екранах у багатьох шоу та серіалах-мильних операх. Йому приписуються стосунки із відомим жінками, зокрема, Мераєю Керрі, Нікі Хілтон, Джессікою Сімпсон та іншими. Стосунки саме з Андерсон зробили його більш популярним.

Кід Рок

У 2001 році Памела Андерсон познайомилася із музикантом Кідом Роком. Спочатку їх пов’язала спільна розмова про дітей. Як пам’ятаєте, Памела мала двох синів від Томмі Лі, і Кід також мав сина. Вони часто проводили час разом із малечею. А згодом навіть заявили про бажання мати спільну дитину.

За рік після зустрічі Кід зробив Памелі пропозицію. Але вже у червні 2003 року пара розірвала заручини. Ба більше – вони припинили будь-яке спілкування. Ймовірно, пара не витримала усіх передшлюбних перипетій.

Але у 2006 році Андерсон та Рок зустрілися знову. За декілька місяців вони одружилися. Першу весільну церемонію провели на яхті у Сен-Тропе. Памела не змінювала традиційний дрескод і обрала білий купальник-бікіні. Вже офіційно оформили стосунки вони у Беверлі-Хіллз. А утретє Памела та Кід обмінялися обітницями у Нешвілі.

Коли кажуть, що двічі в одну річку не увійдеш, то це точно не про Памелу Андерсон Фото: Getty Images

Однак така кількість церемоній не вберегла шлюб знаменитостей. Усього за три місяці Памела подала на розлучення. Після у своїх інтерв’ю вони то сумували, то ненавиділи одне одного.

Рік Саломон

Утретє Памела Андерсон стала офіційно заміжньою у одному з готелів Лас-Вегаса у 2007 році. Своє "так" вона сказала гравцю у покер Ріку Саломону. Найбільше він прославився у 2003 році через сексвідео за участю його колишньої Періс Хілтон. Крім цього Рік був у шлюбі з акторкою дубляжу Елізабет Дейл та Шеннен Догерті.

Тоді зірка "Рятувальників Малібу" Памела Андерсон трохи змінила імідж Фото: Getty Images

Менш ніж за 10 тижнів шлюбу Андерсон та Саломон розійшлися. Однак у січні 2014 року з'явилися чутки, що ті знову офіційно одружилися. Памела говорила, що вони були найкращими друзями і зараз дуже щасливі. Спойлер – ненадовго.

У 2014 році пара удруге розлучилася. Вони вказали традиційне для усіх західних селебрітіс "непримиренні обставини" у своїх заявах.

Джуліан Ассанж

У жовтні 2006 року Памела Андерсон почала зустрічатися із головним редактором WikiLeaks Джуліаном Ассанжем. Він перебував у посольстві Еквадору у Лондоні, вимагаючи політичного притулку.

"Мої стосунки з Джуліаном – це не секрет. Він один із найулюбленіших моїх людей", - говорила Андерсон і називала нового обранця сексуальним та невинним.

Тим часом Ассанж намагався уникнути екстрадиції до Швеції через звинувачення у зґвалтуванні. І загалом стосунки з Андерсон були недовготривалими.

Джон Пітерс

З Джоном Пітерсом Памела Андерсон познайомилася, коли їй було 19 років. Чоловік намагався відмовити Пем від зйомок у Playboy і переконати її займатися більш серйозною професією. Згодом Пітерс навіть зробив Памелі пропозицію, але та відкинула її, посилаючись на різницю у віці в 22 роки.

Вже у 19 років Памела Андерсон могла розпочати свій умовний марафон шлюбів Фото: Getty Images

Наприкінці 2019-го пара знову возз’єдналася і начебто таємно одружилася у Малібу на початку наступного року. Утім, сама зірка спростувала ці чутки. Мовляв, Пітерс – одвічний друг родини.

"Жодних образ – ні одруження, ні розлучення. Просто дивний театральний обід", - іронічно мовилося у заяві про ці стосунки.

Як би там не було, але Пітерс залишив Андерсон 10 мільйонів доларів у своєму заповіті.

Ден Хейхерст

Якщо ви сподівалися, що на цьому все, то краще вдихніть глибше, аби налаштуватися на ще одну романтичну історію. Так, у січні 2021 року Памела Андерсон розповіла, що вийшла заміж за свого охоронця Дена Хейхерста. Сталося це напередодні Різдва. Церемонія була інтимною і проходила на території канадського будинку зірки, де одружувалися її батьки.

Лежачи у ліжку, молодята давали інтерв'ю Фото: Скріншот

Андерсон зауважувала, що пройшла певне коло (ймовірно, невдалих шлюбів). До одруження з Хейхерстом вони прозустрічалися певний час. Утім, за два роки представник зірки оголосив, що молодята розлучилися.

Крім цих усіх історій, Памелі Андерсон приписували стосунки з дайвером на ім'я Джеймі Педжет та футболістом Аділем Рамі. Його звинувачували у насильстві. Як бачите, особисте життя зірки Playboy було особливо насиченим. А зараз Памела Андерсон поки самотня, але, вочевидь, не страждає від цього. До того ж зірка відмовилася від уколів краси та мейку, що робить її щасливою.