Нуль мейкапу, хвостик і total white: 56-річна Памела Андерсон "на розслабоні" сходила на модну премію в Лондоні

Марія Ткаченко 5 грудня 2023, 11:00

Американська модель та акторка Памела Андерсон 4-го грудня відвідала церемонію 2023 Fashion Awards, що відбулася в Лондоні. З'являтися на пишних івентах без мейкапу вже стало фішкою 56-річної зірки.

Із зачіскою Пем теж вирішила не мудрувати і просто забрала коси у хвіст.

Мабуть, Памела була єдиною ненафарбованою дамою на парадному хіднику модної премії

Мабуть, Памела була єдиною ненафарбованою дамою на парадному хіднику модної премії

Фото Getty Images

Як уже розказувала Андерсон, думка відмовитися від мейку прийшла до неї після трагічної події: в 2019-му році померла її візажистка, кращої за яку зірка не знала.


Памела відкриває для себе дедалі більше аргументів, чому фарбуватися таки не варто.

"Не знаю, щось на мене найшло, я надягала ці красиві речі та подумала: "Я не хочу конкурувати з одягом. Я не намагаюся бути найгарнішою дівчиною в кімнаті", - пояснила нещодавно зірка Vogue, пригадуючи свою появу без мейкапу на Паризькому тижні моди.

Відмова від мейкапу - це свобода, вважає Андерсон

Відмова від мейкапу - це свобода, вважає Андерсон

Фото Getty Images

"Я відчуваю, що це просто свобода. Це полегшення", - зізналася Андерсон.

Наразі зірка не має власного стиліста і вважає, що він їй ні до чого. Адже в неї тепер "вільний стиль".

Нагадаємо, для глянцевих фотосесій Памела тепер теж не фарбується.

Читайте також:

Памела Андерсон у прозорому кетс'юті засвітилася на модній події. ФОТО

Спекотна жінка: Андерсон без мейкапу попозувала в звабних купальниках

53-річна Лопес без мейкапу розкрила свої 5-хвилинні б'юті-лайфхаки

"Без філерів, ботоксу та операцій": 58-річна Порізкова показала, як виглядає з професійним мейкапом та без





памела андерсон

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів