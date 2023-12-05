Нуль мейкапу, хвостик і total white: 56-річна Памела Андерсон "на розслабоні" сходила на модну премію в Лондоні

Американська модель та акторка Памела Андерсон 4-го грудня відвідала церемонію 2023 Fashion Awards, що відбулася в Лондоні. З'являтися на пишних івентах без мейкапу вже стало фішкою 56-річної зірки.

Із зачіскою Пем теж вирішила не мудрувати і просто забрала коси у хвіст.

Мабуть, Памела була єдиною ненафарбованою дамою на парадному хіднику модної премії Фото Getty Images

Як уже розказувала Андерсон, думка відмовитися від мейку прийшла до неї після трагічної події: в 2019-му році померла її візажистка, кращої за яку зірка не знала.

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Памела відкриває для себе дедалі більше аргументів, чому фарбуватися таки не варто.

"Не знаю, щось на мене найшло, я надягала ці красиві речі та подумала: "Я не хочу конкурувати з одягом. Я не намагаюся бути найгарнішою дівчиною в кімнаті", - пояснила нещодавно зірка Vogue, пригадуючи свою появу без мейкапу на Паризькому тижні моди.

Відмова від мейкапу - це свобода, вважає Андерсон Фото Getty Images

"Я відчуваю, що це просто свобода. Це полегшення", - зізналася Андерсон.

Наразі зірка не має власного стиліста і вважає, що він їй ні до чого. Адже в неї тепер "вільний стиль".

Нагадаємо, для глянцевих фотосесій Памела тепер теж не фарбується.















