Лебідь із Розенком у total black заселфилися на кінопрем'єрі. Фото

Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь разом зі своїм бойфрендом, віцепрезидентом Товариства Червоного Хреста України Павлом Розенком засвітилися на кінопрем'єрі в Українському домі в Києві.

8-го травня там показували фільм "Будинок "Слово"" про письменників "розстріляного відродження", заснований на реальних подіях.

Давненько ця парочка не показувалася на світських заходах

У своєму Instagram Лебідь виклала кілька фото з коханим та поділилася враженнями від перегляду кіно.

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"Стрічка "БУДИНОК "СЛОВО"" заснована на реальних подіях. Чесний відгук! Знаєте, коли запрошують на такі фільми, чекаєш якогось пафосу та нарочитих гасел. Але… вчора я боялась навіть кліпнути очима… Якщо скажу, що дивилась на одному диханні - це неправда! Дивилась, не дихаючи! Ком в горлі… До останніх титрів", - написала телеведуча.

Олена-Крістіна з Павлом вигуляли чорні луки на прем'єру фільму Фото з Instagram

Окрім коханого, Олена-Крістіна попозувала і з Монро, яка теж була в чорному, бо дрескод заходу був чорно-білий

Нагадаємо, досі невідомо, чи Розенко з Лебідь одружені. Минулого року вони інтригували темою весілля, але, схоже, це був лише жарт.

Закохані разом уже понад 6 років. У 53-річного Розенка є син і дочка від попереднього шлюбу.