"Ледве стримую сльози": Лебідь розказала про їхню з Розенком зворушливу новорічну традицію

Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь зізналася, що вони з коханим, колишнім віцепрем'єром Павлом Розенком мають дуже зворушливу новорічну традицію.

Про неї вона розповіла "Новому каналу".

"Рівно о 00:00 ми стоїмо, обійнявшись, не розмикаючи рук, відчуваємо одне одного і говоримо ті слова, які хочемо чути одне від одного протягом наступного року. Ці слова звучатимуть у голові весь рік", - поділилася Лебідь.

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"Ми в цей момент завмираємо, під останній бій курантів я вже розчулююся і ледве стримую сльози. Накривають емоції", - зізналася ведуча "Аферистів" .

Пара поки не одружилася, але сукню нареченої Лебідь уже міряла

Нагадаємо, нещодавно Олена-Крістіна позувала в рожевому купальнику на "Троєщинських Мальдівах".

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