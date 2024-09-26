Зустріч давніх друзів: Пенелопа Крус пригорнула Джонні Деппа для милого селфі в Іспанії

Голлівудські зірки Джонні Депп та Пенелопа Крус знайомі здавна. Щонайменше акторів обʼєднує спільна робота над фільмом "Кокаїн", який вийшов у світ у 2001-му. І, здається, відтоді обидва підтримують дружні стосунки.

На підтвердження цьому актриса поділилася у сторіс свого Instagram спільним селфі з Деппом. Обидва мило всміхалися та були, вочевидь, раді бачити один одного.

Зустріч, як пише Daily Mail, відбулася в Іспанії під час 72-го міжнародного кінофестивалю San Sebastian, на якому обоє були присутні.

Актори потішили прихильників спільним селфі скрін з Instagram Пенелопи Крус

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До речі, Крус товаришує не лише з Деппом. Зірку поєднує міцна дружба з актрисою Сальмою Хаєк, яку навіть називає своєю сестрою.

Нагадаємо, нещодавно Крус ефектно попозувала у глянці.