Пенелопа Крус на Паризькому тижні моди вигуляла шкіряний вінтаж та оновлену зачіску. Фото

Іспанська акторка Пенелопа Крус 5-го березня відвідала показ Chanel у рамках Паризького тижня моди.

Свою відданість улюбленому бренду 49-річна зірка продемонструвала наочно, вбравшись у костюм зі шкіри з вінтажного жакету та спідниці. І те, і інше, так само, як пасок, торбинка та прикраси, обрані Пенелопою для івенту, були від Chanel, пише Harper's Bazaar.

Пенелопа у Chanel відвідала модний показ Chanel Фото Getty Images

"Дуже паризькою" називають і оновлену зачіску Крус. Актриса зробила свій боб коротшим, а пасма в ньому - світлішими.

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Схоже, акторка має чималу колекцію не лише вішаків, а і речей від улюбленого бренду Фото Getty Images

Нагадаємо, минулого літа на кінофестивалі Пенелопа з'явилася в ефектному шкіряному мініплаттячку, теж від Chanel.