"Міс" Апанасенко засвітила пірсинг в ефектному луці з пір'ям. Фото

Переможниця конкурсу "Міс Всесвіт Україна"-2022 Вікторія Апанасенко поділилася у своєму Instagram цікавим фото.

Дівчина, яка полюбляє демонструвати кади з різноманітних фотосесій, виклала один з таких. На ньому Віка засвітила плаский живіт та що не менш цікаво пірсинг у пупку.

Вікторія здивувала аксесуаром у пупку фото з Instagram Вікторії Апанасенко

До речі, Вікторія хоч і ділиться інколи відвертими фотосесіями, проте особисте життя тримає в секреті. Відомо тільки, що Апанасенко заміжня. Із коханим, обличчя та особу якого вона не розкриває, красуня побралася у травні 2023-го.

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Нагадаємо, нещодавно новеньким пірсингом похизувалася ексдружина колишнього голови ОП Андрія Богдана Анна.