"Діти не ідеальні": дружина Тайсона Ф'юрі показала нащадків в осінніх декораціях та відповіла на хейт підписників
Дружина британського боксера Тайсона Ф'юрі, Періс сфотографувала своїх дітей біля осінніх декорацій та нарвалася на хейт від підписників.
Світлиною вона поділилася у своєму Instagram.
На фото зображені п'ятеро дітей Ф'юрі: 8-річний Тайсон ІІ, 5-річний Адоніс Амазія, 6-річна Валенсія, 3-річна Атіна та 1-річний Ріко.
Річ у тому, що 5-річний Адоніс продемонстрував у камеру середній палець, а Періс опублікувала фото. Це не дуже сподобалося шанувальникам родини, тож вони висловили своє обурення у коментарях.
"Я показую реальне життя. Люди не ідеальні, діти не ідеальні, життя не ідеальне, але я не прикидаюсь. Я не кажу дітям лаятися, я навчаю їх, як правильно. Але якщо фото моїх дітей не ідеальне, я все одно опублікую його, бо я справжня", - написала Періс у сторіс.
Нагадаємо, у Тайсона та Періс Ф'юрі є ще двоє старших дітей: 15-річна Венесуела та 13-річний Джон Джеймс.
Як відомо, у листопаді подружжя святкуватиме свою 16-ту річницю шлюбу. Минулого року Періс показувала скромний подарунок від Тайсона на 15-ту річницю.
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