Тайсон Ф'юрі з 1-річним сином на руках попозував дружині для святкового фото

Марія Ткаченко 19 вересня, 16:45
Періс і Тайсон Ф'юрі

Періс і Тайсон Ф'юрі - батьки сімох дітей

Фото Getty Images

18-го вересня в багатодітній родині британського боксера Тайсона Ф'юрі та його дружини Періс було велике свято. Їхньому наймолодшому, сьомому нащадкові Ріко виповнився рочок.

Періс наробила фото маленького іменинника для Instagram. Зокрема зазнімкувала сина на руках у Тайсона, на якого в грудні чекає ще один бій із Олександром Усиком.

Тайсон Ф'юрі та його молодший син

Тайсон і його наймолодший (поки що) нащадок

Фото з Instagram Ф'юрі

Судячи зі святкового декору та подарунків у кадрі - у тата й мами росте фанат свинки Пеппи.

Наймолодший з 7 дітей Ф'юрі

Ріко святкував свій перший день народження

День народження сина Тайсона Ф'юрі
Син Тайсона Ф'юрі та його дружини Періс

Здається, ми знаємо, який у Ріко улюблений мультик...

Нагадаємо, повне ім'я наймолодшого Ф'юрі - потрійне. Періс свого часу, чому вони з чоловіком вирішили назвати хлопчика саме так.

Наймолодша дитина Ф'юрі

Періс подякувала за привітання та запевнила, що Ріко чудово провів свій день народження

Як відомо, подружжя також виховує 14-річну Венесуелу, 12-річного Джона Джеймса, 8-річного Тайсона ІІ, 6-річну Валенсію, 5-річного Адоніса Амазію та 3-річну Атіну.

Нагадаємо, в листопаді Ф'юрі, які познайомилися ще тінейджерами, святкуватимуть 16-ту річницю шлюбу. Торік жінку трохи підняли на кпини користувачі соцмережі, коли вона показала, чим привітав її Тайсон.

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