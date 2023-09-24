Ексдружина Ступки здивувала підписників кардинальною зміною образу. ФОТО

Юлія Леськова 24 вересня, 16:12

Блогерка та колишня дружина актора Дмитра Ступки, Поліна Логунова кардинально змінила образ. Жінка коротко підстриглася та перефарбувала волосся.

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

Поліна перефарбувала своє темне волосся, тепер вона блондинка. Змін зазнала і довжина. Логунова підстриглася під каре.

Перед фоловерами вона. ймовірно, показалася одразу після зміни образу в машині. Її волосся було ще мокрим.

У Логунової та Ступки є спільна 6-річна донька

У Логунової та Ступки є спільна 6-річна донька

Фото з Instagram Поліни Логунової
Фото з Instagram Поліни Логунової

"Мій мокрий ефект називається "не розчесала і не висушила", - прокоментувала свою зачіску Поліна.

Нагадаємо, Поліна Логунова і Дмитро Ступка навесні 2022-го оголосили про розлучення після 6 років шлюбу.

Після розставання Логунова вже незабаром почала готуватися до весілля зі своїм бойфрендом з Америки, Джорджем.

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