"Поверніть нормального мужчину": Alekseev ошелешив фанів кардинальною зміною іміджу
Співак Микита Алєксєєв або Alekseev здивував несподіваною зміною іміджу.
З яскравого брюнета з вусиками і борідкою, схожого на Джонні Деппа, артист перетворився на фарбованого блондина з коротким волоссям.
У новому образі Алєксєєв з'явився в Instagram кілька днів тому на відео під свою нову пісню. У коментарях думки з приводу луку артиста розділилися.
Хтось у захваті від змін, а комусь треба "повернути нормального мужчину".
Нагадаємо, нещодавно Alekseev разом із Білик, Ахат та Гросу виступав у Вашингтоні. А в червні артиста бачили за ручку з відомою блогеркою.
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