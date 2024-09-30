"Поверніть нормального мужчину": Alekseev ошелешив фанів кардинальною зміною іміджу

ТаблоID 30 вересня, 10:20
співак Алєксєєв

Таким Alekseev був перед тим, як вирішив кардинально змінитися. Правда ж, схожий на Деппа у молодості?)

Фото @evamalahovsky

Співак Микита Алєксєєв або Alekseev здивував несподіваною зміною іміджу.

З яскравого брюнета з вусиками і борідкою, схожого на Джонні Деппа, артист перетворився на фарбованого блондина з коротким волоссям.

У новому образі Алєксєєв з'явився в Instagram кілька днів тому на відео під свою нову пісню. У коментарях думки з приводу луку артиста розділилися.


Микита Алєксєєв блондин

"Ні, це вже не той Алєксєєв, якого ми любили, не пасує йому, нецікаво навіть дивитись вже, а жаль", - пишуть у коментарях фани. Але є багато і тих, кому подобається новий Микита

Хтось у захваті від змін, а комусь треба "повернути нормального мужчину".

Нагадаємо, нещодавно Alekseev разом із Білик, Ахат та Гросу виступав у Вашингтоні. А в червні артиста бачили за ручку з відомою блогеркою.

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