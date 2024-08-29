Білик, Ахат, Гросу та Алєксєєв показалися разом у Вашингтоні. Фото

Тетяна Сухачова 29 серпня, 17:45

Днями олімпійська чемпіонка з гімнастики Лілія Подкопаєва показалася на концерті співачки Ірини Білик в Атланті з нагоди Дня Незалежності України.

Виявляється, івент був не разовий, а частиною мінітуру артистки містами США. Ба більше, до Білик долучилися інші українські артисти – Аліна Гросу, Alekseev та Ассія Ахат.

Спільним фото у своєму Instagram поділився івент-ведучий Василь Чебаненко.

Білик, Гросу, Ахат у Вашингтоні

До речі, нещодавно TabloID розповідав про експерименти з іміджем співачок Ірини Білик та Аліни Гросу

фото з Instagram

Нагадаємо, Білик пліч-о-пліч з іншими українськими артистами та зірками нещодавно з’явилася у кліпі Павла Зіброва.

Як відомо, Ассія Ахат та Аліна Гросу під час великої війни переважно живуть у США.

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білик Аліна Гросу Асія Ахат
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