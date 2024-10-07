"Поруч з тобою кожна мить особлива": лідер "Тік" Бронюк привітав дружину спільними романтичними фото
Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк привітав свою дружину з днем народження.
З нагоди свята артист запостив рідкісні фото з Тетяною і залишив теплі слова на її адресу.
"Моя прекрасна і невгамовна кохана, з днем народження! Захоплююсь твоєю невичерпною енергією, жагою постійно розвиватися і вмінням перетворювати на красу та успіх все, до чого ти торкаєшся.
Обожнювана дружина, найкраща мама, турботлива донька, успішна бізнесвумен. В усіх проявах і сферах життя ти – надзвичайна! І знаю точно, що це тільки початок! Світла серцем і завжди сповнена ідей! Поруч з тобою кожна мить особлива і незабутня!" – звернувся до дружини виконавець.
Як відомо, Віктор вже 16 років живе у щасливому шлюбі та виховує з дружиною Тетяною доньку та сина.
У листопаді минулого року музикант ділився своїми поглядами щодо української влади.