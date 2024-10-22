Пренткович у спідньому продемонструвала набрані на 5-му місяці вагітності кіло

Марія Мельник 22 жовтня, 16:30
Пренткович - домашнє фото
фото з Instagram

Блогерка Таня Пренткович, яка у серпні повідомила про третю вагітність, розказала про зміни у вазі.

31-річна незабаром багатодітна мама також розказала про свій фізичний стан.

Пренткович у спідньому

Таня перебуває на 19-му тижні вагітності


На 5-му місяці вагітності блогерка ﻿﻿набрала 4 кг і має біль у ﻿﻿спині, однак спить по 9 годин, а її волосся довго зберігає чистоту.

Про зміни під час вагітності

Нагадаємо, Таня виховує спільного з чоловіком Андрієм сина Адама і старшого Івана від попереднього шлюбу.

Раніше блогерка розказувала, до якого розміру за час вагітності збільшилися її груди.

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Пренткович Таня
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