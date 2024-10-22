Пренткович у спідньому продемонструвала набрані на 5-му місяці вагітності кіло
Блогерка Таня Пренткович, яка у серпні повідомила про третю вагітність, розказала про зміни у вазі.
31-річна незабаром багатодітна мама також розказала про свій фізичний стан.
На 5-му місяці вагітності блогерка набрала 4 кг і має біль у спині, однак спить по 9 годин, а її волосся довго зберігає чистоту.
Нагадаємо, Таня виховує спільного з чоловіком Андрієм сина Адама і старшого Івана від попереднього шлюбу.
Раніше блогерка розказувала, до якого розміру за час вагітності збільшилися її груди.
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