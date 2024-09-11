+1: Пренткович атмосферним відео повідомила про третю вагітність
Блогерка Таня Пренткович разом зі своїм бойфрендом Андрієм Гонковським оголосили про поповнення у родині.
Пара блогерів зробила це красиво і запостила атмосферне відео, зняте на тлі моря.
"+1", - коротко написала Пренткович.
Нагадаємо, Таня виховує спільного з Андрієм сина Адама і старшого Івана від попереднього шлюбу.
У січні Гонковський опинився у центрі скандалу: з’явилася інформація, що він відпочиває з Танею на Мальдівах. Пізніше чоловік підтвердив, що був поряд з нею у відпустці лише через волонтерську місію у Польщі. Андрій запевняв, що івент, на якому він мав бути присутнім, зірвався, і тому він вирішив на кілька днів поїхати на море до родини.
Після скандалу родина так і не повернулася з-за кордону. Достеменно невідомо, де нині живе пара, але є версія, шо чи то в Іспанії, чи то у Португалії.
У липні Таня і Андрій зі сльозами на очах виправдовували виїзд за кордон та відповідали, чи повернуться назад.
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