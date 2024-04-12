Принцеса Євгенія в трикотажі за $1,5 тисячі та Беатріс у луці від Zara потусили на вечірці відомої співачки
Принцеси Йоркські, Євгенія та Беатріс 11-го квітня відвідали вечірку співачки Еллі Гулдінг, яку та влаштувала після свого концерту в Королівському Альберт-холлі.
У 34-річної Євгенії раніше того ж дня була ще одна важлива справа - участь у дискусії про "зелену" моду, що проходила в резиденції послиці США у Британії Джейн Гартлі.
Тож принцеса Йоркська вирішила обійтися одним луком - сірою сукнею від Gabriela Hearst, яка коштує 1550 доларів.
Її старша сестра, 35-річна Беатріс укотре продемонструвала любов представниць королівської родини до бренду Zara - її плісирована спідниця, жакет і мюлі звідти.
Нагадаємо, Євгенія, Беатріс та Еллі - подружки-мамусі: принцеси та співачка мають дітей приблизно одного віку.
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