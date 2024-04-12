Принцеса Євгенія в трикотажі за $1,5 тисячі та Беатріс у луці від Zara потусили на вечірці відомої співачки

Марія Ткаченко 12 квітня, 17:00

Принцеси Йоркські, Євгенія та Беатріс 11-го квітня відвідали вечірку співачки Еллі Гулдінг, яку та влаштувала після свого концерту в Королівському Альберт-холлі.

У 34-річної Євгенії раніше того ж дня була ще одна важлива справа - участь у дискусії про "зелену" моду, що проходила в резиденції послиці США у Британії Джейн Гартлі.

Тож принцеса Йоркська вирішила обійтися одним луком - сірою сукнею від Gabriela Hearst, яка коштує 1550 доларів.

Принцеса Євгенія прийшла до послиці поговорити про моду та екологію

Принцеса Євгенія прийшла до послиці поговорити про моду та екологію

Фото Getty Images

Її старша сестра, 35-річна Беатріс укотре продемонструвала любов представниць королівської родини до бренду Zara - її плісирована спідниця, жакет і мюлі звідти.

Доньки скандального принца Ендрю на вечірці

Доньки скандального принца Ендрю на вечірці

Фото Getty Images

Нагадаємо, Євгенія, Беатріс та Еллі - подружки-мамусі: принцеси та співачка мають дітей приблизно одного віку.

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