Принцеса Євгенія в трикотажі за $1,5 тисячі та Беатріс у луці від Zara потусили на вечірці відомої співачки

Принцеси Йоркські, Євгенія та Беатріс 11-го квітня відвідали вечірку співачки Еллі Гулдінг, яку та влаштувала після свого концерту в Королівському Альберт-холлі.

У 34-річної Євгенії раніше того ж дня була ще одна важлива справа - участь у дискусії про "зелену" моду, що проходила в резиденції послиці США у Британії Джейн Гартлі.

Тож принцеса Йоркська вирішила обійтися одним луком - сірою сукнею від Gabriela Hearst, яка коштує 1550 доларів.

Принцеса Євгенія прийшла до послиці поговорити про моду та екологію Фото Getty Images

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Її старша сестра, 35-річна Беатріс укотре продемонструвала любов представниць королівської родини до бренду Zara - її плісирована спідниця, жакет і мюлі звідти.

Доньки скандального принца Ендрю на вечірці Фото Getty Images

Нагадаємо, Євгенія, Беатріс та Еллі - подружки-мамусі: принцеси та співачка мають дітей приблизно одного віку.



