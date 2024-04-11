Чарльз ІІІ навіть не на другому місці: опитування показало, хто з королівської сім'ї найбільше подобається британцям

Принцесі Вельській Кейт Міддлтон британці симпатизують набагато більше, ніж будь-кому ще у королівській родині.

Це показало опитування, проведене міжнародною інтернет-компанією з дослідження ринку та аналітики даних YouGov.

Причому станом на квітень 2024-го року чинний монарх, Чарльз ІІІ не посів у рейтингу симпатій своїх підданих навіть другої сходинки. І третьої теж не посів.

У травні виповниться рік, відколи Чарльз працює королем Великої Британії Фото Getty Images

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Респондентів попросили відповісти, мають вони позитивну або негативну думку щодо кожного з дев'яти "топових" членів королівської родини, а також про королівську родину в цілому та про монархію як інститут.

76% опитаних зазначили, що вони добре ставляться до Міддлтон. Із невеликим відривом від неї (73%) на другому місці опинився принц Вільям. А третє дісталося економній і працьовитій принцесі Анні - вона подобається 71%.

Лише 63% учасників опитування вказали, що мають позитивну думку про Чарльза.

Цікавою виявилася картина в його молодшого брата принца Едварда: 54% людей зазначили, що він їм подобається, 24% відповіли "не знаю" і ще 22% герцогу Единбурзькому не симпатизують.

42-річна Кейт Міддлтон - улюблениця своїх майбутніх підданих, які бажають їй найшвидшого одужання Фото Getty Images

Королеву Каміллу схвалюють 50% респондентів, 41% - недолюблюють, а решта не визначилися.

Принц Гаррі з Меган Маркл очікувано не є наразі улюбленцями британців. Симпатизують їм 31% та 26% відповідно, а не симпатизують - 61% та 64%.

Найменше за всіх, що теж цілком очікувано, респондентам подобається скандальний принц Ендрю. Лише 6% позитивно ставляться до сина Єлизавети ІІ, проти якого були висунуті звинувачення в сексуальному насильстві над неповнолітньою.

Нагадаємо, подейкують, що король Чарльз зовсім не проти того, що Кейт його затьмарює, привертаючи до себе більше уваги публіки. А от Вільяма один побічний ефект популярності дружини все ж таки бісить.



