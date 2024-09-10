"Люблю всім серцем": Візерспун спільними фото привітала з 25-річчям доньку-копію

Американська акторка Різ Візерспун привітала з днем народження свою доньку-копію Аву Філліпс.

З нагоди 25-річчя дівчини мама запостила спільні фото з нею і залишила теплі слова на її адресу.

"Вітаю з днем ​​народження мою чудову доньку, яка є однією з дійсно найщиріших і найрозумніших людей, яких я знаю. Я люблю тебе всім серцем. Продовжуй сяяти своїм прекрасним світлом, моя мила дівчинко!", - написала акторка.

Погодьтеся, спершу здається, що на фото дві сестри фото з instagram

Реклама:

Архівне миле фото мами і доньки

Важко зрозуміти, на фото Різ чи таки Ава

Брат Дікон також привітав сестру з днем народження.

Нагадаємо, Візерспун - багатодітна мама. Акторка виховує іменинницю Аву, сина Дікона Філліпа та Теннессі Тота. Старші діти актриси Ава та Дікон – з'явилися у першому шлюбі зірки з актором Раяном Філліпом. Подружжя було разом з 1999-го по 2008-й роки