"Люблю всім серцем": Візерспун спільними фото привітала з 25-річчям доньку-копію
Американська акторка Різ Візерспун привітала з днем народження свою доньку-копію Аву Філліпс.
З нагоди 25-річчя дівчини мама запостила спільні фото з нею і залишила теплі слова на її адресу.
"Вітаю з днем народження мою чудову доньку, яка є однією з дійсно найщиріших і найрозумніших людей, яких я знаю. Я люблю тебе всім серцем. Продовжуй сяяти своїм прекрасним світлом, моя мила дівчинко!", - написала акторка.
Брат Дікон також привітав сестру з днем народження.
Нагадаємо, Візерспун - багатодітна мама. Акторка виховує іменинницю Аву, сина Дікона Філліпа та Теннессі Тота. Старші діти актриси Ава та Дікон – з'явилися у першому шлюбі зірки з актором Раяном Філліпом. Подружжя було разом з 1999-го по 2008-й роки
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