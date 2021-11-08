45-річна Візерспун у шортиках попозувала для глянцю: Мені подобається, коли мене плутають із донькою

Американська акторка, продюсерка й бізнесвуман Різ Візерспун у стильних луках попозувала для журналу InStyle.

У інтерв'ю, яке взяла в неї Гейл Кінг, зірка "Ранкового шоу", зокрема, говорила про успіх і те, як по-різному його сприймають жінки та чоловіки.

Різ стала героїнею груднево-січневого номеру глянцю Emma Summerton із сайту InStyle фото by

"Я вже говорила це Опрі раніше, але (баскетболіст) ЛеБрон Джеймс не каже: "Я ніби вправний у баскетболі". Він каже: "Я найкращий." Тож, так, я дійсно вважаю, що я вправна в тому, чим займаюся. Я займаюся цим уже 30 років. Я знаю, що роблю. Дайте мені м'яча... Інша важлива відмінність - те, що в жінок є скромність. У мене нема проблем із тим, щоби сказати комусь: "Я не розумію, що ви кажете, чи не могли би ви, будь ласка, мені пояснити?" Сумніви в собі - це хороший інструмент. Ти не мусиш знати всього. Звернися до когось (за порадою), але стій на тому, щоби навчатися і вдосконалюватися", - зазначила Різ.

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45-річна зірка говорила про успіх і те, як її тішить, що його виборює дедалі більше жінок

На думку Візерспун, акторок часто "інфантилізують", воліють виключати їх із обговорень фінансових питань тощо.

"Не надавати комусь інформації - це форма контролю. Тож у певний момент у моїй кар'єрі я, так би мовити, повернула собі бразди правління. Я нарешті підняла слухавку і сказала: "Я не в захваті від ось цієї частини моєї угоди", і мій агент відповів: "Добре, давай змінимо її." Іноді ти мусиш підняти слухавку. Не приймай як даність. Ти не знаєш відповідей", - поділилася зірка.

Як пригадала Різ, коли торік їй вдалося укласти суперуспішну угоду, продавши свою компанію Hello Sunshine за 900 мільйонів доларів, вона розплакалася.

"Я плакала і думала про свою бабусю, і плакала ще дужче. Думала про всіх жінок, у яких не було таких можливостей, я усвідомлюю, що мені дуже пощастило, що я стою на шляху, який проклали для мене інші жінки", - сказала Візерспун, знову не стримавши сліз.

Зі слів Різ, її 22-річна донька Ава зараз вчиться, шукає своє місце в цьому житті та прагне здійснювати добрі справи для світу.

"...Мені подобається, коли мене помилково приймають за неї, бо завдяки цьому я почувася дуже молодою. Я так нею пишаюся", - зізналася зірка.

Як відомо, в Візерспун троє дітей. Аву та Дікона, якому вже 18, вона народила від актора Раяна Філіпа. З нинішнім чоловіком, Джимом Тотом у актриси є 9-річний син Теннессі.

Візерспун зі старшим сином та донькою фото з instagram візерспун

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