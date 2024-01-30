Хантінгтон-Вайтлі у стильних луках похизувалася пресом та ніжками для турецького глянцю
Британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі стала однією з героїнь нового номера турецького Vogue.
Для зйомки наречена Джейсона Стейтема приміряла чимало суконь, у яких, зокрема, продемонструвала розкішні довгі ноги. Також Розі засвітила тренований прес, яким інколи залюбки хизується у власному Instagram.
Як відомо, Розі у лютому 2022-го вдруге стала мамою. У моделі та актора народилася дівчинка, яку назвали Ізабелла. Також Стейтем та Хантінгтон-Вайтлі виховують 6-річного сина Джека.
Нагадаємо, у Розі та Джейсона чимала різниця у віці – 20 років. Попри це пара разом вже багато років, а у 2016-му заручилася.
Приєднуйтесь до дискусії