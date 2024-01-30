Хантінгтон-Вайтлі у стильних луках похизувалася пресом та ніжками для турецького глянцю

Тетяна Сухачова 30 січня, 18:00

Британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі стала однією з героїнь нового номера турецького Vogue.

Для зйомки наречена Джейсона Стейтема приміряла чимало суконь, у яких, зокрема, продемонструвала розкішні довгі ноги. Також Розі засвітила тренований прес, яким інколи залюбки хизується у власному Instagram.

Розі стала однією з серії героїнь, яким був присвячений новий випуск глянцю

Розі стала однією з серії героїнь, яким був присвячений новий випуск глянцю

фото Emre Unal
36-річна модель посвітила стрункими ніжками

36-річна модель посвітила стрункими ніжками

фото Emre Unal

Також британська манекенниця приміряла сукню з чималим розрізом у зоні декольте

Також британська манекенниця приміряла сукню з чималим розрізом у зоні декольте

фото Emre Unal
Та асиметричне обтисле вбрання із квітковим оздобленням

Та асиметричне обтисле вбрання із квітковим оздобленням

фото Emre Unal
У минулому Хантінгтон-Вайтлі – янгол Victoria`s Secret

У минулому Хантінгтон-Вайтлі – янгол Victoria`s Secret

фото Emre Unal
Також Розі похизувалася рель'єфним пресом
Також Розі похизувалася рель'єфним пресом
фото Emre Unal
Розі знялася для турецького Vogue

Розі знялася для турецького Vogue

фото Emre Unal
Наречена Стейтема показала струнку фігуру

Наречена Стейтема показала струнку фігуру

фото Emre Unal

Як відомо, Розі у лютому 2022-го вдруге стала мамою. У моделі та актора народилася дівчинка, яку назвали Ізабелла. Також Стейтем та Хантінгтон-Вайтлі виховують 6-річного сина Джека.

Нагадаємо, у Розі та Джейсона чимала різниця у віці – 20 років. Попри це пара разом вже багато років, а у 2016-му заручилася.

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