Хантінгтон-Вайтлі у стильних луках похизувалася пресом та ніжками для турецького глянцю

Британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі стала однією з героїнь нового номера турецького Vogue.

Для зйомки наречена Джейсона Стейтема приміряла чимало суконь, у яких, зокрема, продемонструвала розкішні довгі ноги. Також Розі засвітила тренований прес, яким інколи залюбки хизується у власному Instagram.

Розі стала однією з серії героїнь, яким був присвячений новий випуск глянцю фото Emre Unal

36-річна модель посвітила стрункими ніжками фото Emre Unal

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У минулому Хантінгтон-Вайтлі – янгол Victoria`s Secret фото Emre Unal

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Розі знялася для турецького Vogue фото Emre Unal

Наречена Стейтема показала струнку фігуру фото Emre Unal

Як відомо, Розі у лютому 2022-го вдруге стала мамою. У моделі та актора народилася дівчинка, яку назвали Ізабелла. Також Стейтем та Хантінгтон-Вайтлі виховують 6-річного сина Джека.

Нагадаємо, у Розі та Джейсона чимала різниця у віці – 20 років. Попри це пара разом вже багато років, а у 2016-му заручилася.