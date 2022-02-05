54-річний Джейсон Стейтем став батьком удруге
5 лютого 2022, 11:35
Англійський актор Джейсон Стейтем та його наречена, актриса Розі Хантінгтон-Вайтлі стали батьками вдруге.
За словами близького друга сім’ї, 34-річна модель народила дівчинку 2 дні тому в Лондоні.
Про це повідомляє The Daily Mail.
І хоча пара не афішувала народження дитини, кількома тижнями раніше Розі засвітила свій чималий животик на сторінці в Instagram.
Нагадаємо, 54-річний Джейсон і 34-річна Розі заручилися на початку 2016-го. Парочка виховує 4-річного сина Джека, який народився у червні 2018-го року.
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