54-річний Джейсон Стейтем став батьком удруге

Англійський актор Джейсон Стейтем та його наречена, актриса Розі Хантінгтон-Вайтлі стали батьками вдруге.

За словами близького друга сім’ї, 34-річна модель народила дівчинку 2 дні тому в Лондоні.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Тепер у пари є ще й дочка фото getty images

І хоча пара не афішувала народження дитини, кількома тижнями раніше Розі засвітила свій чималий животик на сторінці в Instagram.

Красуня таки підготувала фанатів до цієї новини фото з Instagram rosiehw

Розі не стала приховувати вагітність аж до народження малюка

Нагадаємо, 54-річний Джейсон і 34-річна Розі заручилися на початку 2016-го. Парочка виховує 4-річного сина Джека, який народився у червні 2018-го року.