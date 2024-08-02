Зловила літній вайб: Хантінгтон-Вайтлі блиснула рельєфним пресом для фото коло басейну

37-річна британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі похизувалася рельєфним пресом.

Наречена актора Джейсона Стейтема наробила фото у рожевих штанях та верху від бікіні на тлі басейну.

Кадрами мама двох дітей поділилася у своєму Instagram.

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фото з Instagram

Як відомо, Розі та Джейсон мають чималу різницю у віці – 20 років. Проте це не заважає парі бути разом вже купу років та виховувати двох діток: сина Джека і доньку Ізабеллу.

Нагадаємо, раніше Хантінгтон-Вайтлі демонструвала вбрання у білизняному стилі із панчохами та корсетом.