Наречена Стейтема засвітила груди у мереживному спідньому. Фото
Британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі з народженням другої дитини від актора Джейсона Стейтема взяла паузу у подіумній кар'єрі. Проте красуня активно продовжує співпрацювати з різноманітними брендами.
Одним з таких є британський Marks and Spencer, для кампейну спіднього якого манекенниця нещодавно знялася. Перед камерою Хантінгтон Вайтлі покрасувалася у мереживному комплекті.
Як відомо, Стейтем та Хантінгтон-Вайтлі заручені вже багато років. У пари двоє дітей: син Джек і донька Елізабет. Попри багаторічні стосунки, між зірками не завжди панувала ідилія. У 2013-му актор і модель розійшлися, але після короткотривалої паузи знову почали зустрічатися.
Нагадаємо, раніше Розі заселфилася голяка.
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