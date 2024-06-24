Наречена Стейтема засвітила груди у мереживному спідньому. Фото

Тетяна Сухачова 24 червня, 17:15

Британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі з народженням другої дитини від актора Джейсона Стейтема взяла паузу у подіумній кар'єрі. Проте красуня активно продовжує співпрацювати з різноманітними брендами.

Одним з таких є британський Marks and Spencer, для кампейну спіднього якого манекенниця нещодавно знялася. Перед камерою Хантінгтон Вайтлі покрасувалася у мереживному комплекті.

Розі Хантінгтон-Вайтлі для Marks and Spencer

Розі дозволяє собі пікантні фото не лише в кампейнах, але і соціережах

фото Marks and Spencer
Нареечна Стейтема у кампейні Marks and Spencer

Також манекенниця показалася зі спини

фото Marks and Spencer

Хантінгтон-Вайтлі у зйомці для Marks and Spencer
фото Marks and Spencer

Як відомо, Стейтем та Хантінгтон-Вайтлі заручені вже багато років. У пари двоє дітей: син Джек і донька Елізабет. Попри багаторічні стосунки, між зірками не завжди панувала ідилія. У 2013-му актор і модель розійшлися, але після короткотривалої паузи знову почали зустрічатися.

Нагадаємо, раніше Розі заселфилася голяка.

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