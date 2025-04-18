Мусіна у шкіряному корсеті та з келихом показала, як дякує собі напередодні 42-річчя
18 квітня, 13:15
Блогерка і бізнесвумен Сабіна Мусіна, якій незабаром виповниться 42, наробила гарячого контенту.
У своєму Instagram підприємиця запостила відео, де показалася у шкіряному корсеті.
"Почала дякувати собі за цей рік — до дня народження 11 днів", - написала Мусіна.
Нагадаємо, у січні минулого року Мусіна показувала, яку пластичну операцію на обличчі зробила і як проходила реабілітація.
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