Мусіна у шкіряному корсеті та з келихом показала, як дякує собі напередодні 42-річчя

18 квітня, 13:15
Сабіна Мусіна у бежі
Фото з Instagram

Блогерка і бізнесвумен Сабіна Мусіна, якій незабаром виповниться 42, наробила гарячого контенту.

У своєму Instagram підприємиця запостила відео, де показалася у шкіряному корсеті.

"Почала дякувати собі за цей рік — до дня народження 11 днів", - написала Мусіна.


Декольте Мусіної

До речі, Сабіна з тих, хто не проти хірургічних втручань у тіло задля краси

Нагадаємо, у січні минулого року Мусіна показувала, яку пластичну операцію на обличчі зробила і як проходила реабілітація.

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