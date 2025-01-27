Горіхи, яблука та мед: Сагайдачна поділилася рецептом корисних панкейків

Акторка Анна Сагайдачна на прохання підписників показала рецепт яблучних пакейків.

У своєму Instagram 35-річна зірка пояснила, як зробити борошняні смаколики.

Анна радить підготувати дві суміші. Для першої знадобиться: 200 мл молока, 1 яйце, 2 ст.л. цукру, ваніль і 300 г яблук (попередньо очищених і нарізаних шматочками).

Для другої - 260г борошна, 1 ч.л. розпушувача, дрібка солі та кориці.

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Збиті у блендері рідини слід змішати, додати розігріте вершкове масло і піджарити на пательні.

Рецепт виглядає досить простим. Головне - мати блендер

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Як відомо, сніданок - важлива частина прийому їжі, якою не варто нехтувати. Раніше ТаблоID зібрав корисні зіркові рецепти, які можна використовувати для приготування першого прийому їжі.