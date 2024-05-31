Саліванчук вигуляла ніжну вишиванку на останній дзвоник молодшого сина

Марія Мельник 31 травня, 15:45

Акторка Анна Саліванчук, яка не вважає, що слухняні діти - це завжди добре, з сином Глібом показалася на урочистій шкільній лінійці.

На фото мама з 8-річним хлопцем у вишиванках зробили фото на згадку.

Саліванчук з сином Глібом

Завдяки країні-агресору у Анни і дітей була безсонна ніч перед важливим днем

скрін з instagram

"Другий клас закінчено. По переду ще 10 класів? Батьки тримаємось", - (не) жартома написала мама.


Салівнчук з сином на лінійці

Коли залишилося потерпіти "лише" 10 років

Як відомо, від ексчоловіка-нардепа Олександра Божкова Анна виховує двоє дітей: 8-річного Гліба та 3-річного Нікіту. Раніше Саліванчук розказувала, яких принципів у вихованні дітей дотримується.

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Анна Саліванчук
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