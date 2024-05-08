"Стають бомбою сповільненої дії": Саліванчук пояснила, чому не треба виховувати слухняних дітей

Марія Ткаченко 8 травня, 13:00

Акторка Анна Саліванчук поділилася своїми міркуваннями щодо виховання дітей, пояснивши, чому слухняні нащадки - це не так добре, як декому здається.

Зірка, яка має двох синів - 8-річного Гліба та 3-річного Нікіту - від ексчоловіка-нардепа Олександра Божкова, присвятила цій темі пост у Instagram.

Допис Саліванчук проілюструвала атмосферним фотосетом із синами

Допис Саліванчук проілюструвала атмосферним фотосетом із синами

Фото з Instagram Саліванчук

"Хто з вас хоче мати слухняну дитину? Ви кажете йому: "Сідай". Він вас слухає і сідає, отже, ви являєтесь дресирувальниками своєї дитини. Я вам ось що скажу, побоюйтеся слухняної дитини. Радійте, якщо він має свою думку і може сказати вам "НІ", - написала Анна.


"Тому що діти, яких дресирують, застосовуючи підвищений тон, удари, залякування - стають бомбою сповільненої дії. Коли дитина податлива, постійно слухається, спокійна, не бігає - це не жива дитина? Він що, слуга вам чи раб? Щоб постійно вас слухати?", - риторично запитала 38-річна актриса.

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Саліванчук наголосила, що батьки - не "господарі" своїх дітей, а лише їхні провідники в життя.

"Дресируючи дітей, ви робите їх слабкими та беззахисними. Будь-якої миті така дитина може не витримати і зламатися. Чому? Тому що, якщо він слухається вас, то й інших буде слухатися. Ви виховаєте крихку людину, якій будь-хто зможе промити мізки", - застерегла зірка.

"Але якщо виховати самостійну і незалежну людину зі своїми поглядами і принципами, то ніхто не зможе нею маніпулювати. Тому перестаньте дресирувати своїх дітей. Не вбивайте життя та свободу в дитині. І, так, ми інколи бісимось, якщо діти нас не слухають, але інколи це на користь", - запевнила вона.

Зворушливі кадри появи Нікіти на світ Аня у 2020-му році опублікувала у Instagram

Зворушливі кадри появи Нікіти на світ Аня у 2020-му році опублікувала у Instagram

Цікаво, що погляди Ані на виховання суттєво змінилися за останні декілька років. Так, у 2022-му акторка розказувала, що "тримає дітей у рукавицях" і "не дозволяє більше нічого, ніж потрібно". Не бачила вона нічого страшного і в тім, що Олександр може "дати стусана" старшому синові.

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Зіркова мама закликає "не дресирувати" дітей

Нагадаємо, співачка Ірина Федишин не приховує, що у вихованні дітей використовує ремінь.

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