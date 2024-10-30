Подвійна доза краси: "геометрична" Хаєк та декольтована Крус із розрізом до стегна потрималися за руки на хіднику

Тамара Кудрявченко 30 жовтня, 14:00
Пенелопа Крус і Сальма Хаєк

Красуні-подружки разом відвідали премію

Фото Getty Images

Голлівудські актриси, мексиканка Сальма Хаєк та іспанка Пенелопа Крус продемонстрували свою багаторічну дружбу на парадному хіднику премії журналу Wall Street Journal Innovators Awards 2024.

На заході, що відбувся 29-го жовтня у нью-йоркському Музеї сучасного мистецтва, відзначали новаторів моди, мистецтва, літератури та розваг.

Сальма та Пенелопа позували фотографам, узявшись за руки. Обидві були у вечірніх сукнях, які підкреслювали їхні спокусливі фігури.


58-річна Хаєк обрала для події ефектну червону сукню з відкритим верхом та геометричними виступами на талії. А 50-річна Крус вигуляла сяючу сукню зі звабливим декольте та високим розрізом, крізь який ефектно виставляла оголене стегно.

Хаєк і Крус дружба

У 2006-му акторки разом зіграли у фільмі "Бандитки"

Як відомо, красунь пов’язує одні з найміцніших і найщиріших дружніх стосунків у Голлівуді, які тривають понад два десятиліття. Вони познайомилися в Лос-Анджелесі на початку 2000-х років, швидко зблизившись через своє походження і ранній початок кар'єри.

Нагадаємо, у травні Сальма Хаєк дала інтерв'ю Пенелопі Крус для Vogue.

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