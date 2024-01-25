Ляльки Барбі, голуби, бджоли та стрибки на батуті: хобі зірок, які вас здивують

Світові знаменитості мають дуже щільний робочий графік. Але попри все вони знаходять час на свої хобі, аби трохи відпочити та відволіктися. Захоплення деяких героїв просто вражають своєю оригінальністю.

Хто б міг подумати, що британський футболіст Девід Бекхем закохається у бджіл. А голлівудська актриса Сальма Хаєк буде колекціонувати вішаки для одягу. Але куди їй до колекції друкарських машинок колеги Тома Хенкса. ТаблоID зібрав історії про хобі відомих людей, які вас точно здивують.

Джейсон Стейтем

Перегони, підводне плавання, їзда на мотоциклі, бойові мистецтва. Здається, що список хобі зірки сучасних бойовиків Джейсона Стейтема можна продовжувати до нескінченності. Адже тепер 56-річний актор додав ще одне захоплення – бджільництво.

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11 січня на широкі екрани вийшов фільм Девіда Ейра "Бджоляр", де Стейтем зіграв головну роль колишнього оперативника надсекретної організації. Після роботи його герой має тихе життя у віддаленому куточку, де займається бджільництвом. Звісно, до того моменту, коли йому доводиться вчергове розібратися з поганими хлопцями.

Стейтем у фільмі "Бджоляр"

Але цікаво, що підписавши контракт на зйомку, Джейсон і собі вирішив випробувати цю справу. У ЗМІ його вже похвалили за чудовий вигляд у спеціальному костюмі і охрестили "останньою знаменитістю, яка зайнялася бджільництвом".

А все тому, що серед голлівудських зірок таке заняття напрочуд популярне. Наприклад, співачка Бейонсе має 80 тисяч бджіл, а телеведуча Опра Вінфрі розташувала вулики на території свого маєтку і розповідає про важливість бджіл для навколишнього середовища. Компанію їм складає і футболіст Девід Бекхем.

Хобі актора співпало з хобі його персонажу Фото з Instagram

Девід Бекхем

Приборкувач бджіл або головний медоздобувач – як хочете називайте Девіда Бекхема, але вправно володіє він не лише футбольним м’ячем. Під час пандемії Covid-19, коли всі вимушені були залишатися вдома, 48-річний Девід виявив у себе нову пристрасть.

Так, конкуренцію Вікторії склали бджоли. Веселе хобі перетворилося на справжню одержимість. Девід власноруч побудував вулики та рами для меду.

"Так. Ти будеш така щаслива, коли в нас з’явиться власний мед", – запевнив її чоловік.



Наближені до зіркової родини інсайдери зазначали, що дивне хобі Бекхема – це своєрідна протиотрута від його шаленого ритму життя у Лондоні та Маямі. Натомість у Девіда вже жевріла ідея для бізнесу. Люди 21 століття потребували чистоти та автентичності, і саме таким був мед їхнього домашнього виробництва.

Солодкий смаколик швидко пішов у люди. Свого часу Вікторія презентувала баночку своїй давній подрузі візажистці Шарлотті Тілбері. І наголосила, що пишається "липкою штукенцією" Девіда. А він встиг пригостити короля Чарльза ІІІ під час вручення премії королеви Єлизавети ІІ у 2023 році.

Мед Бекхема є у самого короля Чарльза ІІІ Фото з Instagram

Дженна Ортега

Світові знаменитості одержимі не лише своєю основною роботою. Якщо справа доходить до хобі, то вони віддають себе повністю, маючи будь-яку вільну хвилинку. Наприклад, зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега зізналася, що маніакально любить писати.

"Я люблю писати. Пишу весь час і про що завгодно. Я буду писати есе чи сценарії, це не має значення, але це чудовий спосіб розслабитися", – ділилася 21-річна актриса.

Цікаво, бо і її героїня Венздей в однойменному серіалі теж мала пристрасть до письменництва. І робила це, як усі автори минулого століття – друкувала свій роман на машинці.

Дженна Ортега, як і її найвідоміша героїні Венздей, полюбляє писати

Крім цього захоплення, Ортега жадібна до перегляду фільмів та пошуку нової музики. Вона завжди намагається розширити свій смак та творчі горизонти.

"Я хочу навчити в’язати гачком. Я ніколи не малювала, але збираюся почати це робити. Я справді хочу отримати нові навички, маючи на це час. Навіть на знімальному майданчику, очікуючи свою сцену", – додавала вона.

Актриса любить писати і дивитися фільми Фото з Instagram

Том Хенкс

І якщо ми вже трохи згадали про друкарські машинки, то просто зобов’язані розповісти про головного голлівудського колекціонера Тома Хенкса. У 1970-х роках почалася його любов до цих апаратів і хобі загалом. Він зумів зібрати у своїй колекції близько 250 друкарських машинок.

Позаочі його називають "покровителем" друкарських машинок. І якщо б існував такий святий, то ним би точно був 67-річний Хенкс. У 2017 році актор навіть опублікував книгу оповідань, у кожному з яких була зображена попередниця сучасних ноутбуків. А за рік до цього він був показаний у документальному фільмі "Каліфорнійська друкарська машинка".

Утім, минулого року Том вирішив попрощатися з частиною своєї колекції. Він несподівано подарував профільним магазинам раритетні екземпляри.

Одна з машинок Хенкса, яку він віддав у магазин Фото з Twitter (X)

"Вони (машинки - ред..) просто з’являються на порогах без попередження", – ділилися представники магазинів.

За один місяць актор подарував щонайменше чотири машинки невеликим магазинам по всіх США. Вони були підписані, обережно загорнуті в зелені рушники з логотипом продюсерської компанії Хенкса та листом від нього.

Джонні Депп

Чи могли б ви уявити відважного Джека Горобця чи відлюдькуватого Едварда Руки-Ножиці з лялькою Барбі? А доведеться, бо 60-річний Джоні Депп має дивне захоплення гратися нею і пристрасть до колекціонування.

Все почалося з любові до Барбі його доньки Лілі Роуз. Зірковий татусь не проти був погратися разом, а поряд з цим втілювати через цю культову ляльку своїх персонажів. Наприклад, Віллі Вонка чи того ж Едварда.

"Одного разу вона попросила мене зробити нормальну Барбі. А потім просто втратила інтерес до цієї ляльки", – пригадував Депп.

Цей брутальний красень колекціонує не лише романи з жінками, а й ляльки Барбі Фото Getty Images

Натомість сам Джоні вже не міг випустити її з рук. Колекція Барбі настільки вийшла з-під контролю, що змусила Деппа шукати окреме сховище.

"У мене в запасі багато Барбі", – якось зізнавався він у інтерв’ю.

Пенелопа Крус

Шопоголізм іспанській актрисі Пенелопі Крус не загрожує. Адже у зірки палке кохання не до одягу, а до вішаків. 49-річна Пенелопа не тямить себе у їх колекціонуванні. Відомо, що вдома вона має понад 500 таких аксесуарів різних типів.

Пенелопа Крус любить вішаки

Цікаво те, що красуня не має у своїй колекції жодного дротового металевого вішака. Її фанати прискіпливо проаналізували це і дійшли свого висновку – це свідчить про вишуканий смак колекціонерки. Можливо, на перший погляд Крус має дивне хобі, але погодьтеся – дуже практичне. Адже усі дизайнерські сукні та костюми світової знаменитості точно будуть збережені у найкращому стані.

Шерон Стоун

Шерон Стоун не припиняє вражати ані своєю приголомшливою формою, ані талантом. Останній час вона відверто демонструє картини, які пише самостійно. Це хобі захопило її декілька років тому. Шерон навіть облаштувала невеличку студію у власному будинку в Беверлі-Хіллз.

Стоун всерйоз захопилася живописом

Акторка здебільшого використовує яскраві фарби у своїх роботах. Та досить нестандартні підручні матеріали. Щіточки, валики, спонжики та навіть кисті для макіяжу – усе це допомагає знаменитості творити.

А в березні 2023 року 65-річна Стоун дебютувала з великою персональною виставкою. До цього її картини демонструвалися на приватному перегляді. Наразі Шерон не зупиняється і розвиває свій талант.

Майк Тайсон

Сильний та брутальний Майк Тайсон теж має дивне хобі. Воно полягає у розведенні голубів. Ці птахи з дев’яти років підкорили серце боксера. Він навіть побився з одним хуліганом, коли той скривдив одного з його птахів.

Може, якби не спорт, Тайсон став би орнітологом Фото з Instagram

Любов до голубів у 57-річного Тайсона не випадкова. Вони були його порятунком від знущань однолітків через надмірну вагу. А згодом й стали причиною розлучення з коханою жінкою. Вона не поділяла захоплення Тайсона, а бачила цих птахів винятково на тарілці.

Дженніфер Еністон

Ким би була зірка серіалу "Друзі" та "Ранкове шоу" 54-річна Дженніфер Еністон, коли б не стала на шлях акторства? Дизайнером інтер’єрів. Актриса безумовно і самовіддано насолоджується процесом народження душі в будинку, і це є її хобі.

"Мені подобається вбирати будинки та організовувати простори. Я можу зайти, подивитися і одразу зрозуміти, чого бракує. Це веселий процес, хоча деякі люди його бояться і навіть можуть розірвати стосунки в процесі", – ділилася вона.

Еністон має гарний смак та пристрасть до дизайну інтер'єрів

До речі, будинок, в якому Еністон жила разом з ексчоловіком Джастіном Теру, вона теж облаштовувала сама. І працювати в тандемі з коханим їй було вкрай важко, бо одразу заперечувала будь-яку його пропозицію. Натомість після розлучення Джен вже ніхто не надокучав порадами, і вона сама обирала стиль свого помешкання.

Сальма Хаєк

Вище та сильніше – саме такий девіз має хобі Сальми Хаєк. Знаменитість у свої 57 років не любить сидіти на місці, а тому стрибає. Батути – справжня розрада зірки.

"Мої діти відмовилися кататися на батуті. Мабуть, вони думають, що вже занадто дорослі для цього. А от я однаково це люблю", – писала у своєму Instagram актриса і демонструвала політ.

Як бачите, Сальма серйозно підійшла до свого захоплення – має спеціальні страхові ремені та навіть демонструє елементи акробатики у повітрі із посмішкою на обличчі. Це досить круте заняття ще й для покращення здоров’я.

До слова, багато зірок також захоплюються городництвом та садівництвом. А співачка Оля Полякова колись ще й сама варила сир.