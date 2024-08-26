Ідеальне поєднання: 57-річна Хаєк на Ібіці похизувалася сивиною і тілом у бікіні. Фото
Голлівудська акторка мексиканського походження Сальма Хаєк на власному прикладі показала ідеальне поєднання сивого волосся та яскравого бікіні.
57-річна зірка зазнімкувалася на яхті під час відпочинку на Ібіці і виклала фото в Instagram.
Хаєк у жовтому купальнику попозувала на тлі прапору острову.
"Жовте бікіні + сиве волосся = ідеальне поєднання", - підписала фото Сальма.
Нагадаємо, ще у 2020-му році Хаєк показувала своє сиве волосся та результат його фарбування.
Раніше ТаблоID писав про інших зірок, які теж не приховують свою сивину.
Байден у кутюрі, Хаєк у чорному мереживі та білосніжна Бруні засвітилися на прийомі Макронів. Фото
Спекотні красуні: Джей Ло, Бекхем, Хаєк, Спірз та інші зірки у купальниках на обкладинках глянцю. Фото
Хаєк на вечірці модного бренду похизувалася формами у сукні з оптичною ілюзією. Фото