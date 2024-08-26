Ідеальне поєднання: 57-річна Хаєк на Ібіці похизувалася сивиною і тілом у бікіні. Фото

Голлівудська акторка мексиканського походження Сальма Хаєк на власному прикладі показала ідеальне поєднання сивого волосся та яскравого бікіні.

57-річна зірка зазнімкувалася на яхті під час відпочинку на Ібіці і виклала фото в Instagram.

Хаєк у жовтому купальнику попозувала на тлі прапору острову.

Хаєк 57, але в це важко повірити

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"Жовте бікіні + сиве волосся = ідеальне поєднання", - підписала фото Сальма.

Актриса пишається не лише своїм пишним бюстом, а й сивиною

Нагадаємо, ще у 2020-му році Хаєк показувала своє сиве волосся та результат його фарбування.

Раніше ТаблоID писав про інших зірок, які теж не приховують свою сивину.