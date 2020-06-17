53-річна Сальма Хаєк показала сивину та лице без мейкапу

Середа, 17 червня 2020, 09:57

Мексиканська актриса Сальма Хаєк поділилася з підписниками своєю радістю – вона нарешті зафарбувала сиві корені. Причому 53-річна зірка показалася до і після процедури.

Сальма, як відомо, постійно виступає за природну красу та демонструє своє обличчя без макіяжу. А своєю сивиною жінка навіть пишається

 
Хаєк із тих жінок за 50, які люблять своє тіло та природність і не бояться їх публічно демонструвати 

У вересні цього року Сальма має виповнитися 54. Вона не любитиь займатися спортом, зате танцює на біговій доріжці та їсть спеціальний бульйон для збереження молодості. 

Фото з Instagram

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

53-річна Сальма Хаєк зачарувала мокрим селфі без мейкапу

53-річна Хаєк показала личко без мейкапу та зізналася, що вже думає про ботокс

Сексуальна Чорна п'ятниця: Сальма Хаєк посвітила голими сідницями крізь мереживо

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів