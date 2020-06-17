53-річна Сальма Хаєк показала сивину та лице без мейкапу

Мексиканська актриса Сальма Хаєк поділилася з підписниками своєю радістю – вона нарешті зафарбувала сиві корені. Причому 53-річна зірка показалася до і після процедури.

Сальма, як відомо, постійно виступає за природну красу та демонструє своє обличчя без макіяжу. А своєю сивиною жінка навіть пишається.

У вересні цього року Сальма має виповнитися 54. Вона не любитиь займатися спортом, зате танцює на біговій доріжці та їсть спеціальний бульйон для збереження молодості.

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Фото з Instagram

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