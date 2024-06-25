Дімопулос показала воркаут із 4-річною дочкою і похизувалася тілом у мереживному боді. Фото

Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос поділилася з підписниками сторіс тренування із дочкою Софією.

На відео видно, що поки мама працює у тренажерці з гантелями, маленька дівчинка копіює її рухи. Також ексспівачка показала, як донька вчиться грати у теніс.

"Все хочет как мама", – написала Санта російською.

4-річна Софія має спортивний приклад скрін з Instgram

Реклама:

Здається, дівчинка виявляє хист до тенісу скрін з Instagram

Похизуватися напрацьованою у спортзалі фігурою Дімопулос теж не забула. У наступному сторіс вона показалася у боді від Dolce&Gabbana.

Ну, і куди ж без звабливого селфі :) скрін з Instagram

До речі, Санта у соцмережах не цурається спілкуватися російською та демонструвати лояльність до країни агресора у певному контексті. Наприклад, Дімопулос дуже рідко говорить про війну, проте без докорів сумління може затусити на вечірці із дочкою російського олігарха.

Нагадаємо, Санта живе з дітьми у Дубаї. Разом з тим, вона часто буває на Балі, а також подорожує різними країнами світу. У квітні, як відомо, вона оголосила про розлучення із чоловіком, бізнесменом Ігорем Кучеренком після 11 років стосунків.