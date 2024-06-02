Порно без попередження: фанат подав до суду на Мадонну через її виступ

Фото з Instagram Мадонни

На 65-річну американську співачку Мадонну подав до суду відданий прихильник, якому не сподобався концерт у рамках її всесвітнього туру Celebration Tour.

Про це пише видання TMZ.

За даними інсайдера, шанувальник Джастін Ліпелес подав на Мадонну колективний позов до суду, стверджуючи, що він та інші фанати не отримали від виступів те, чого очікували.

Реклама:

У нього навіть є перелік скарг. Серед них: запізнення співачки на концерт більш ніж на півтори години та вимкнений кондиціонер у будівлі. Мовляв, на слова фанів про те, що їм спекотно, Мадонна радила роздягатися.

Окрім цього Джастін скаржиться на те, що деякі частини виступів були надто сексуальними і його про це не попередили.

"Джастін стверджує, що він та інші фани змушені були дивитися на імітацію статевого акту. І у нього навіть склалося враження, що він переглянув порнофільм без попередження", - йдеться у повідомленні.

До речі, чоловік вимагає, аби співачка відшкодувала їм вартість квитків та заплатила компенсацію. Про яку суму йдеться - невідомо.

Цікаво, чому Джастін так здивувався, адже Мадонна вже десятиліттями епатує своїх фанів Фото з Instagram Мадонни

Нагадаємо, на одному зі своїх концертів під час туру Мадонна палко поцілувала на сцені реперку Токішу.

Як відомо, співачка полюбляє епатувати шанувальників розпусними фото та образами.