Шарліз Терон в асиметричному міні засвітила довгі ніжки на олімпійському івенті від Louis Vuitton

Красуня Шарліз Терон напередодні відкриття Олімпіади в Парижі фото Getty Images

48-річна голлівудська актриса Шарліз Терон відвідала зірковий захід від бренду Louis Vuitton у Парижі, приурочений до відкриття Олімпійських ігор.

Актриса продемонструвала стрункі довгі ноги у білій корткій сукні з асиметричним верхом, що оголював одне плече, та довгим шлейфом з одного боку.

Свій образ Шарліз доповнила сріблястими тоненькими босоніжками на високих підборах та блискучим клатчем із тисненням під крокодила.

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48-річна Шарліз в елегантному міні показала світу свої розкішні ноги Фото Getty Images

Волосся Терон зібрала в елегантний пучок, випустивши хвилястий довгий чубчик з одного боку.

Як відомо, Олімпіада відбудеться з 26 липня по 11 серпня у Франції. Напередодні актриса Сальма Хаєк взяла участь у пронесенні Олімпійського вогню.