Сальма Хаєк в урочистому білому пронесла Олімпійський вогонь та зробила колесо у Версалі. Відео

Цьогорічні Олімпійські ігри, які 26-го липня стартують у Парижі, традиційно залучили до дійства не лише спортсменів та їхніх фанів. Але й світових зірок, зокрема, сфери моди та кіно.

Серед них – акторка Сальма Хаєк, яка взяла участь у пронесенні Олімпійського вогню. У своєму Instagram вона показала урочистий момент у стінах Версаля.

"Учора я мала честь нести Олімпійський вогонь – символ світла, надії, миру та єднання. Якщо ви вірите у ці цінності, знайте, що кожен крок ви пройшли разом зі мною. Передавши факел, я взяла участь в естафеті і дуже пишалася уособлювати незламність духу Олімпіади, яскраве світло, надію та єднання усіх", – написала актриса під відео, знайти яке ви можете у каруселі допису.

Актриса стала однією з факелоносців Олімпійського вогню фото з instagram Сальми Хаєк

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Актриса та інші учасники дійства одягнені у спеціальну форму для факелоносців Олімпійського вогню фото з Instagram

Урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024 відбудеться 26-го липня у Парижі фото з Instagram Сальми Хаєк

Також вона показала процес підготовки до дійства і похизувалася "колесом" у стінах палацу.

Хаєк може і не бере участі в Олімпіаді безпосередньо, але і акробатичними трюкаи володіє скрін з Instagram

скрін з Instagram

фото з Instagram Сальми Хаєк

До речі, днями стало відомо, що легенда легкої атлетики Сергій Бубка та американський репер Снуп Догг також пронесут вогонь перед церемонією відкриття змагань.

Нагадаємо, у червні відбулося щорічне модне шоу Vogue World. Цього разу воно було присвячене Олімпійський іграм і, відповідно, на подіумі моделі транслювали спортивні мотиви та демонстрували одяг відповідної естетики.