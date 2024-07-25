Сальма Хаєк в урочистому білому пронесла Олімпійський вогонь та зробила колесо у Версалі. Відео
Цьогорічні Олімпійські ігри, які 26-го липня стартують у Парижі, традиційно залучили до дійства не лише спортсменів та їхніх фанів. Але й світових зірок, зокрема, сфери моди та кіно.
Серед них – акторка Сальма Хаєк, яка взяла участь у пронесенні Олімпійського вогню. У своєму Instagram вона показала урочистий момент у стінах Версаля.
"Учора я мала честь нести Олімпійський вогонь – символ світла, надії, миру та єднання. Якщо ви вірите у ці цінності, знайте, що кожен крок ви пройшли разом зі мною. Передавши факел, я взяла участь в естафеті і дуже пишалася уособлювати незламність духу Олімпіади, яскраве світло, надію та єднання усіх", – написала актриса під відео, знайти яке ви можете у каруселі допису.
Також вона показала процес підготовки до дійства і похизувалася "колесом" у стінах палацу.
До речі, днями стало відомо, що легенда легкої атлетики Сергій Бубка та американський репер Снуп Догг також пронесут вогонь перед церемонією відкриття змагань.
Нагадаємо, у червні відбулося щорічне модне шоу Vogue World. Цього разу воно було присвячене Олімпійський іграм і, відповідно, на подіумі моделі транслювали спортивні мотиви та демонстрували одяг відповідної естетики.