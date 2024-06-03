Шульгіна в спідньому ошелешила кількістю кіло, які скинула після двох пологів

Переможниця 1-го сезону "Холостяка", блогерка Саша Шульгіна, яка за останні два роки двічі стала мамою, показала своє тіло за 7 місяців після останніх пологів.

Саша запостила фото у спідньому і ошелешила кількістю кіло, які скинула за останні 2 роки.

"Пишаюся тим, як змогла 2 рази за 2 роки скинути загалом 40 кг!", - похвалилася мама двох дівчат.

Саші дійсно є чим пишатися фото з instagram

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Не дивно, що блогерка швидко приходить у форму, адже відразу після пологів вона повернулася до спорту

Нагадаємо, Шульгіна вперше стала мамою у червні 2022-го. У блогерки народилася донька Анджеліна. А доньку Аспен Саша народила у жовтні минулого року. Раніше Саша розказувала, скільки їй коштуватимуть пологи в Каліфорнії.