Син у костюмі Зеленського, дочка в жовто-блакитному: як діти Блінкена до Байденів на Геловін ходили

Тамара Кудрявченко 31 жовтня, 12:35

Держсекретар США Ентоні Блінкен з дружиною та дітьми відвідав вечірку з нагоди Геловіна, яку традиційно влаштовує Білий дім.

Костюми, в яких до Байденів завітали діти Блінкена, дещо здивували. Адже син держсекретаря був одягнений у речі кольору хакі, які дуже нагадували образ президента України Володимира Зеленського. А дочка прийшла вбрана у жовто-блакитний лук.

Блінкени вирішили, що це весело - одягти сина в костюм Зеленського

Блінкени вирішили, що це весело - одягти сина в костюм Зеленського

Фото Getty Images
Донька, певно, уособлювала Україну

Донька, певно, уособлювала Україну

Фото Getty Images

Нагадаємо, минулого року президент США Джо Байден та його дружина Джилл теж приймали у себе дітлахів. Тоді перша леді вбралася у костюм метелика, а президент не мав часу не креатив.

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