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"Дещо ніколи не змінюється": 59-річна Кроуфорд у ліжку повторила своє фото з юності

Тамара Кудрявченко - 27 лютого, 11:15

Американська супермодель Сінді Кроуфорд, якій тиждень тому виповнилося 59, згадала свої юні роки і повторила один зі знімків тих часів. 

У своєму Instagram зірка модного світу показалася в ліжку з ретро-телефоном.

Модель Сінді Кроуфорд

59-річна Кроуфорд зробила фото, яке нагадує її архівну світлину

"Дещо ніколи не змінюється", - написала Сінді і виклала також фото, на якому вона юна в ліжку з книжкою та сніданком.


Молода Сінді Кроуфорд

Сінді не уточнила, скільки їй років на цьому фото і за яких обставин воно було зроблено

До речі, якось дочка Кроуфорд, модель Кая Гербер повторила мамин лук з "Оскара" 1993 року.

Нагадаємо, Сінді уже понад 26 років щаслива у шлюбі з Ренді Гребером. Подружжя має двох дітей - 25-річного сина Преслі Вокера і 23-річну доньку Каю.

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