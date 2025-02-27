"Дещо ніколи не змінюється": 59-річна Кроуфорд у ліжку повторила своє фото з юності
Американська супермодель Сінді Кроуфорд, якій тиждень тому виповнилося 59, згадала свої юні роки і повторила один зі знімків тих часів.
У своєму Instagram зірка модного світу показалася в ліжку з ретро-телефоном.
"Дещо ніколи не змінюється", - написала Сінді і виклала також фото, на якому вона юна в ліжку з книжкою та сніданком.
До речі, якось дочка Кроуфорд, модель Кая Гербер повторила мамин лук з "Оскара" 1993 року.
Нагадаємо, Сінді уже понад 26 років щаслива у шлюбі з Ренді Гребером. Подружжя має двох дітей - 25-річного сина Преслі Вокера і 23-річну доньку Каю.
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