Декольтована Вергара у жовтому та з жовтим тортом стріла свої 52 у товаристві Клум та бойфренда. Відео

Тамара Кудрявченко 11 липня, 12:15
Клум цілує Вергару

Гайді Клум вітає Софію Вергару з 52-річчям

Колумбійська та американська актриса Софія Вергара 10-го липня зустріла свій 52-й день народження.

Яскрава красуня виклала в мережу фотозвіт свого свята, для якого вбралася у жовту сукню з традиційно звабливим декольте.

Вечір з іменинницею розділили її найближчі друзі, серед яких була німецька супермодель і ведуча Гайді Клум та бойфренд Вергари - лікар Джастін Саліман.


Актриса Софія Вергара
Важко повірити, але Софії Вергарі виповнилося 52

На відео у Вергари аж два святкових торти - один білий, а другий - під колір її плаття.

Софія Вергара з бойфрендом

Після розлучення з актором Джо Манганьєлло Вергара залишалася сама недовго. Вже за кілька місяців її бачили з лікарем-ортопедом

Гайді Клум і Софія Вергара

Гайді Клум не лише колега Софії по телешоу "Америка має талант", але й близька подруга

Вергара з сином

Щаслива матуся з сином Маноло

Софія Вергара святкує 52

Один із тортів був із фото самої іменинниці

Софія Вергара у сукні з розрізом

Жінка-свято

Нагадаємо, торік Вергара розповідала, що робить зі своїм обличчям, щоб так виглядати. А також зірка серіалу "Гризельда" зізнавалася, яким має бути її обранець.

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