Декольтована Вергара у жовтому та з жовтим тортом стріла свої 52 у товаристві Клум та бойфренда. Відео
Колумбійська та американська актриса Софія Вергара 10-го липня зустріла свій 52-й день народження.
Яскрава красуня виклала в мережу фотозвіт свого свята, для якого вбралася у жовту сукню з традиційно звабливим декольте.
Вечір з іменинницею розділили її найближчі друзі, серед яких була німецька супермодель і ведуча Гайді Клум та бойфренд Вергари - лікар Джастін Саліман.
На відео у Вергари аж два святкових торти - один білий, а другий - під колір її плаття.
Нагадаємо, торік Вергара розповідала, що робить зі своїм обличчям, щоб так виглядати. А також зірка серіалу "Гризельда" зізнавалася, яким має бути її обранець.
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