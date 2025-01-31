"Не здаюся і вам раджу": Вітвіцька з драматичним мейком замислилася про сміливість та впертість

Телеведуча Соломія Вітвіцька не з тих людей, які капітулюють перед труднощами на своєму шляху. Впертість та сміливість, на думку 44-річної зірки, є запорукою успіху.

Своїми думками та фото у драматичному мейку Соломія поділилася у Instagram.

"Впертість + сміливість = перемога", - заявила Вітвіцька.

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"Скільки разів тобі казали: "Це неможливо", "Здайся", "Не ризикуй", "Може краще вийти з цього"? Але справжній прорив починається там, де інші опускають руки. Впертими називають тих, хто не зупиняється перед труднощами. А сміливими - тих, хто дивиться страху у вічі й все одно робить крок уперед", - написала зірка.

"Успіх приходить не до найрозумніших і не до найталановитіших. Він приходить до тих, хто не здався на сотому разі й спробував 101-ий. Тож не бійся. Не відступай. Твоя наполегливість сьогодні - це твоя перемога завтра. Я в це вірю! Не здаюся і вам раджу рухатися лише вперед!", - закликала Вітвіцька.

Нагадаємо, кілька років тому Соломія розлучилася, але в них із колишнім, Владом Кочатковим вийшло залишитися друзями. Торік телезірка оголосила про свої нові стосунки, з військовим та захисником України Олексою Ситайлом.